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Чиков сообщил о предостережениях от прокуратуры за посты в Facebook

Юрист Чиков: прокуратура начала вручать предостережения за посты в Instagram и Facebook
Юрист опубликовал предостережение от прокуратуры, в котором напоминается, что Meta признана экстремистской, а посты в соцсетях компании «могут рассматриваться как форма участия в экстремистской организации»
Фото: Aaron M. Sprecher / ТАСС
Фото: Aaron M. Sprecher / ТАСС

Прокуратура начала вручать пользователям Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) предостережения о недопустимости экстремистской деятельности за посты в соцсетях. Об этом сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Из прикрепленных к посту юриста предостережений прокуратуры следует, что проверка проводилась в соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с решением Тверского суда от 21 марта 2022 года компания Meta запрещена на территории России и признана экстремистской.

«С учетом изложенного совершение действий по привлечению пользователей в социальные сети Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц», — сказано в документе.

Прокуратура предупредила об ответственности по ч. 1.1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации, предусматривает до 8 лет лишения свободы) и ст. 13.37, 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram в начале весны. 21 марта Тверской суд Москвы признал владельца этих соцсетей — компанию Meta — экстремистской и запретил ее деятельность в России. Это произошло после того, как Meta решила изменить правила модерации контента, позволив пользователям из некоторых стран (Украины, Польши, Грузии) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных в российской спецоперации.

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В самой компании изменения в политике объяснили стремлением защитить свободу слова как выражение самозащиты на фоне событий на Украине. По словам представителя Meta, они разрешили призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.

Выступавший в суде по делу о признании Meta экстремистской организацией прокурор ранее говорил, что использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом. Россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих платформ.

11 октября Росфинмониторинг внес компанию Meta в реестр террористов и экстремистов.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан и организации, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Также ведомство включило в список правозащитное движение «Весна». Прокуратура попросила запретить движение в конце сентября. В ведомстве утверждали, что движение «формирует общественное мнение о необходимости смены власти в России» и создает «условия для дестабилизации», с целью чего организует митинги.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
прокуратура предостережение экстремизм Facebook Instagram
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