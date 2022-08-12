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В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram

Горелкин допустил разблокировку Instagram, если соцсеть изменит свою политику и извинится
По словам Горелкина, соцсеть в первую очередь должна «заблокировать любые призывы убивать» россиян. Без этого движения «навстречу друг другу» не будет, отметил он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Соцсеть Instagram (принадлежит признанной экстремисткой и запрещенной в России компании Meta) могут разблокировать в России, если она изменит свою политику и принесет официальные извинения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Во-первых, <...> они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — сказал Горелкин, отвечая на вопросы Telegram-канала «Диалог».

По его словам, этого будет вполне достаточно, чтобы «начать движение навстречу друг другу». Если соцсеть выполнить эти условия, ее взаимодействие с российским регулятором будет конструктивным, добавил депутат.

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Суд признал Meta экстремистской и запретил ее деятельность на территории России в марте. С иском к нему обратилась Генпрокуратура. Поводом стало то, что Meta временно сняла в соцсетях запрет для жителей ряда стран размещать информацию, содержащую призывы к насилию против россиян, в том числе военных.

В самой компании изменения в политике объяснили стремлением защитить свободу слова как выражение самозащиты на фоне событий на Украине. По словам представителя Meta, они разрешили призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.

После иска Генпрокуратуры Meta запретила публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран, в частности российского и белорусского президентов, сообщал Reuters. Помимо этого, компания заявила, что выступает против русофобии. «Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе», — говорилось в письме вице-президента Meta Ника Клегга.

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В связи с признанием Meta экстремистской и запрета на ее деятельность в России заблокировали принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Пользоваться ими по-прежнему можно, ответственности за использование этих платформ нет.

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