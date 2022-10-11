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Клишас заявил, что пользователи соцсетей Meta не нарушают закон
Клишас: пользователи соцсетей Meta не нарушают закон, правовая ситуация не изменилась
Андрей Клишас
Решение Росфинмониторинга внести компанию Meta Platforms (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) в реестр террористов и экстремистов не меняет ситуацию для пользователей продуктов компании, правовая ситуация не изменилась. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta», — написал он.
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