Клишас заявил, что пользователи соцсетей Meta не нарушают закон

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Решение Росфинмониторинга внести компанию Meta Platforms (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) в реестр террористов и экстремистов не меняет ситуацию для пользователей продуктов компании, правовая ситуация не изменилась. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.



«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta», — написал он.

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