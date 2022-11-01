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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, об этом свидетельствуют данные телеграм-канала «Карта воздушных тревог». В частности, сигнал тревоги прозвучал в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем телеграм-канале сообщил, что прозвучало два сигнала тревоги.
Кроме того, по данным изданий «Страна.ua» и ZN.UA, в Николаеве и Никополе Днепропетровской области произошли взрывы.
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