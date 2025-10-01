В России начался осенний призыв
Осенняя призывная кампания в армию началась в России. На военную службу должны призвать 135 тыс. человек, следует из указа президента России Владимира Путина. Позднее Минобороны издало соответствующий приказ.
Призыв продлится с октября по конец декабря 2025 года.
Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше новобранцев набирали в 2016 году — 152 тыс. человек.
Электронные повестки. В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета. Уведомления о них поступят в личный кабинет на «Госуслугах», говорил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский. При этом в четырех регионах повестки будут отправляться только в электронном виде, сообщил позднее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. «Гражданам наряду с бумажными будут направляться электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве повестки будут направляться только в электронном виде», — сообщал он в интервью «Красной Звезде».
Ограничения. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничительные меры, уведомления о которых придут через «Госуслуги»:
- запрет на регистрацию ИП, а также статуса самозанятого;
- приостановка государственной регистрации недвижимости;
- ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;
- отказ в получении кредитов, займов.
Электронные повестки были введены в России еще в 2023 году. Тогда Госдума приняла закон, создавший новую цифровую систему воинского учета, закрепив понятие электронных повесток, запрет на выезд за границу для призывников после их получения и правовые основы для единого реестра воинского учета.
Видел ли призывник уведомление на портале госуслуг, значения не имеет. С момента получения документа закон устанавливает запрет на выезд за границу. Снять ограничения можно только после личного появления в военкомате.
Сроки. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев, начиная с прибытия на сборный пункт и заканчивая исключением из списков части. Отправки со сборных пунктов начнутся с 15 октября 2025 года.
Места службы. Призывники не будут привлекаться к выполнению заданий в рамках военной операции, сообщал Бурдинский. «Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», — говорил он.
Также в планах властей ввести круглогодичный призыв в войска. В этом случае он будет проводиться с 1 января по 31 декабря, соответствующий закон Госдума приняла в первом чтении в конце сентября. В этот период будут осуществляться явка по повестке, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. При этом фактическая отправка призывников в войска будет проводиться осенью и весной.
Летом многие россияне стали получать на портале госуслуг уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Данные уведомления связаны с плановым наполнением и актуализацией баз данных, сообщал РБК глава комитета Госдумы Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что они не означают ни мобилизации, ни призыва на срочную службу.
В уведомлениях, которые получают граждане, указывается, что для получения информации о воинском учете необходимо запросить выписку из реестра повесток в личном кабинете, а для уточнения сведений — направить соответствующее заявление.
