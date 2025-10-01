 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В России начался осенний призыв

В России начался осенний призыв. В армию должны призвать 135 тыс. человек. Накануне указ о призыве подписал президент России Владимир Путин. Позднее Минобороны издало приказ о проведении кампании

Осенняя призывная кампания в армию началась в России. На военную службу должны призвать 135 тыс. человек, следует из указа президента России Владимира Путина. Позднее Минобороны издало соответствующий приказ.

Призыв продлится с октября по конец декабря 2025 года.

Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше новобранцев набирали в 2016 году — 152 тыс. человек.

Электронные повестки. В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета. Уведомления о них поступят в личный кабинет на «Госуслугах», говорил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский. При этом в четырех регионах повестки будут отправляться только в электронном виде, сообщил позднее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. «Гражданам наряду с бумажными будут направляться электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве повестки будут направляться только в электронном виде», — сообщал он в интервью «Красной Звезде».

Ограничения. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничительные меры, уведомления о которых придут через «Госуслуги»:

  • запрет на регистрацию ИП, а также статуса самозанятого;
  • приостановка государственной регистрации недвижимости;
  • ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;
  • отказ в получении кредитов, займов.

Электронные повестки были введены в России еще в 2023 году. Тогда Госдума приняла закон, создавший новую цифровую систему воинского учета, закрепив понятие электронных повесток, запрет на выезд за границу для призывников после их получения и правовые основы для единого реестра воинского учета.

Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Видел ли призывник уведомление на портале госуслуг, значения не имеет. С момента получения документа закон устанавливает запрет на выезд за границу. Снять ограничения можно только после личного появления в военкомате.

Сроки. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев, начиная с прибытия на сборный пункт и заканчивая исключением из списков части. Отправки со сборных пунктов начнутся с 15 октября 2025 года.

Места службы. Призывники не будут привлекаться к выполнению заданий в рамках военной операции, сообщал Бурдинский. «Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», — говорил он.

Также в планах властей ввести круглогодичный призыв в войска. В этом случае он будет проводиться с 1 января по 31 декабря, соответствующий закон Госдума приняла в первом чтении в конце сентября. В этот период будут осуществляться явка по повестке, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. При этом фактическая отправка призывников в войска будет проводиться осенью и весной.

Летом многие россияне стали получать на портале госуслуг уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Данные уведомления связаны с плановым наполнением и актуализацией баз данных, сообщал РБК глава комитета Госдумы Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что они не означают ни мобилизации, ни призыва на срочную службу.

Картаполов объяснил рассылку уведомлений о воинском учете на «Госуслугах»
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В уведомлениях, которые получают граждане, указывается, что для получения информации о воинском учете необходимо запросить выписку из реестра повесток в личном кабинете, а для уточнения сведений — направить соответствующее заявление.

Суд на Алтае решил, что реестр воинского учета не введен в эксплуатацию
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
осенний призыв призыв российская армия Россия Минобороны
Материалы по теме
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве
Политика
Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
С октября военные пенсии в России выросли на 7,6% Финансы, 00:20
200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в ЛЧ Спорт, 00:17
В России начался осенний призыв Политика, 00:01
Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре Общество, 00:01
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 октября Инвестиции, 00:00
Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году Общество, 30 сен, 23:50
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым Политика, 30 сен, 23:45
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
США раскрыли долю поставляемого из России топлива для ядерных реакторов Политика, 30 сен, 23:42
Умерла народная артистка России Римма Белякова Общество, 30 сен, 23:11
Turkish Airlines запланировала регулярные рейсы в Ереван Политика, 30 сен, 22:53
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 30 сен, 22:38
Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения Политика, 30 сен, 22:35
США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе Политика, 30 сен, 22:12
Бастрыкину доложат о ходе дела об убийстве сотрудницы банка в Москве Общество, 30 сен, 21:58