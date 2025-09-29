Суд на Алтае решил, что реестр воинского учета не введен в эксплуатацию

Суд постановил, что на сегодняшний день электронный реестр воинского учета «не введен в эксплуатацию», снятие с него без личной явки невозможно

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Суд на Алтае отказался снять с воинского учета жителя Барнаула, переехавшего в Германию, постановив, что на сегодняшний день электронный реестр воинского учета «не введен в эксплуатацию», снятие с него без личной явки невозможно. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Барнаулец уехал работать в Германию и обратился в военный комиссариат с заявлением о снятии с воинского учета, но там ему ответили, что ему нужно прийти в военкомат. Мужчина обратился в суд и попросил признать незаконным отказ в снятии его с учета.

Однако Железнодорожный районный суд Барнаула отказал ему, поскольку «возможность обращения военнообязанных граждан в орган без личного участия предоставлена законом только в случае необходимости изменения уже содержащихся в Реестре воинского учета сведений о лице, состоящем на учете». Суд решил, что на момент ответа у военкомата «не имелось сведений о том, что Реестр воинского учета сформирован, в нем содержится информация в отношении мужчины, информационная система находилась в стадии разработки». Дата обращения не уточняется.

Судебная коллегия по административным делам Алтайского краевого суда согласилась с выводами суда, пояснив, что для подтверждения переезда за границу «необходимо личное подписанное заявление гражданина с приложением комплекта документов для снятия с воинского учета».

«По состоянию на сегодняшний день государственный информационный ресурс, в том числе Реестр воинского учета не введен в эксплуатацию, снятие с воинского учета без явки гражданина невозможно», — говорится в решении суда.

Единый электронный государственный информационный ресурс состоит из двух частей: реестра воинского учета и реестра повесток, следует из памятки на сайте администрации Барнаула. В реестр сначала внесут записи о гражданах, которые состоят на воинском учете, они получат уведомление об этом в личном кабинете на портале госуслуг. Реестр повесток сформируют на базе реестра воинского учета, в нем будут храниться данные о повестках. Граждане получат доступ к нему через личный кабинет. Доступ к реестру воинского учета будет только у Минобороны. Цифровой реестр позволит дистанционно вставать и сниматься с воинского учета, формировать и рассылать электронные повестки, направлять решения об ограничениях в случае неявки в военкомат и т.д.

Реестр воинского учета запускается в два этапа. Минцифры до 31 октября 2024 года должно было разработать техническую документацию и передать ее Минобороны. С ноября прошлого года реестр повесток работал в тестовом режиме в некоторых регионах, в мае этого года он заработал полноценно. Повестки направляются для прохождения медосвидетельствования, призывной комиссии, уточнения документов воинского учета и отправки к месту прохождения военной службы, сообщается на сайте реестрповесток.рф. Если не прийти в военкомат вовремя после получений повестки, начнут действовать ограничения, включая запрет на выезд из России.

В конце августа глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что создание Государственной системы единого воинского учета завершено. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Цимлянский на прошлой неделе сообщил, что Единый реестр воинского учета будут использовать в ходе осеннего призыва в армию. «По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии», — пояснил Цимлянский.

В августе глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснял РБК, что уведомления на портале госуслуг о внесении сведений в реестр воинского учета, которые получают граждане, в том числе находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, связаны с актуализацией данных после перевода в электронный формат.

«Например, служил человек 10–15 лет назад, но он же все равно находится в резерве. Ему надо предоставить документы, может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — говорил Картаполов.

Он утверждал, что «это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу».