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Удар Ирана по Израилю ,  
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Посол Израиля в России объяснила разницу между атаками Ирана

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Удар Ирана по Израилю

Посол Израиля в России объяснила разницу между атаками Ирана
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Удар Ирана по Израилю 1 октября отличался большим масштабом по сравнению с атакой в апреле, заявила израильский посол в России Симона Гальперин в интервью телеканалу РБК.

«В этот раз было больше ракет. Мы видим, что они постарались, чтобы ударить нас сильно. Это им не удалось», — заявила дипломат.

По мнению Гальперин, корень проблемы усиления конфронтации в регионе — неготовность соседних стран принять само существование Израиля как отдельного государства. Власти ряда стран Ближнего Востока угрожают, что уничтожат Израиль, отметила посол.

«К сожалению, есть некоторые цитаты главных лиц Ирана, которые говорят, что на Ближнем Востоке для Израиля нет места», — заключила Гальперин.

В ночь на 14 апреля Иран впервые запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, «Хезболла» и йеменские хуситы. Большинство объектов удалось сбить.

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Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

1 октября Иран нанес второй удар по Израилю. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. По информации Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью ракетного удара были военные и разведывательные объекты Тель-Авива. Иранское агентство Shafaqna утверждает, что были уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. ЦАХАЛ это опровергла. Как утверждал КСИР, массированная атака стала ответом на убийство Израилем лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС.

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Теги
Иран Израиль Россия палестино-израильский конфликт
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