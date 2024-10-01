Армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана
Из Ирана в направлении Израиля были запущены ракеты, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Население страны призвали сохранять бдительность и следовать указаниям.
«Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения Государства Израиль», — говорится в сообщении.
Как пишет The Times of Israel, по всей видимости, по Израилю было выпущено свыше 100 ракет. Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты и падающие осколки. По данным Ynet, сообщения о взрывав поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Также издание пишет, что было зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива.
Первыми о возможном ударе Ирана сообщили американские власти. Администрация президента США Джо Байдена передала полученные данные израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями», если тот решится атаковать Израиль. Издание Ynet сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталось организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.
Удар связан с начатой Израилем военной операцией против проиранской ливанской группировкой «Хезболла». 17 — 18 сентября в разных частях Ливана детонировали пейджеры, рации и другие устройства, принадлежавшие членам группировки. Погибли более 40 человек, еще около 4 тыс. получили ранения — многие лишились конечностей и зрения.
Это второй раз за последний год, когда Иран наносит прямой удар по территории Израиля. В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили свыше 300 дронов и ракет по территории еврейского государства в ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.
Союзники и партнеры Израиля сумели перехватить большую часть ракет и дронов еще до пересечения ими воздушного пространства еврейского государства. Часть снарядов попала по одной из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим», расположенной в пустыне Негев на юге Израиля, однако повреждения были незначительными. Благодаря международными дипломатическими усилиями тогда удалось предотвратить дальнейшую эскалацию.
Материал дополняется.
Умер Вячеслав Добрынин
Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года
Как выбрать вино в магазине
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Ирина Винер покинула руководство федерации художественной гимнастики
Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным
Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России
Израиль начал наземную операцию на юге Ливана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов