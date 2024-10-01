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Политика ,  
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Армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана

Фото: Issam Rimawi / Anadolu / Reuters
Фото: Issam Rimawi / Anadolu / Reuters

Из Ирана в направлении Израиля были запущены ракеты, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Население страны призвали сохранять бдительность и следовать указаниям.

«Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения Государства Израиль», — говорится в сообщении.

Как пишет The Times of Israel, по всей видимости, по Израилю было выпущено свыше 100 ракет. Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты и падающие осколки. По данным Ynet, сообщения о взрывав поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Также издание пишет, что было зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива.

Ynet узнал о запросе Нетаньяху на разговор с Путиным из-за угрозы Ирана
Политика
Биньямин Нетаньяху

Первыми о возможном ударе Ирана сообщили американские власти. Администрация президента США Джо Байдена передала полученные данные израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями», если тот решится атаковать Израиль. Издание Ynet сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталось организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.

Удар связан с начатой Израилем военной операцией против проиранской ливанской группировкой «Хезболла». 17 — 18 сентября в разных частях Ливана детонировали пейджеры, рации и другие устройства, принадлежавшие членам группировки. Погибли более 40 человек, еще около 4 тыс. получили ранения — многие лишились конечностей и зрения.

Это второй раз за последний год, когда Иран наносит прямой удар по территории Израиля. В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили свыше 300 дронов и ракет по территории еврейского государства в ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.

Союзники и партнеры Израиля сумели перехватить большую часть ракет и дронов еще до пересечения ими воздушного пространства еврейского государства. Часть снарядов попала по одной из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим», расположенной в пустыне Негев на юге Израиля, однако повреждения были незначительными. Благодаря международными дипломатическими усилиями тогда удалось предотвратить дальнейшую эскалацию.

Материал дополняется.

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