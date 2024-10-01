Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана

Рейды проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге Ливана и представляют угрозу северной части Израиля. ЦАХАЛ назвала рейды «ограниченными, локализованными и целевыми»

Последствия атаки Израиля в Бейруте (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» «в приграничной зоне южного Ливана», сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Несколько часов назад армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» в южном Ливане. Эти цели расположены в деревнях, близких к границе, и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля», — сказано в сообщении.

Военные отметили, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к операции велась в последние месяцы, добавили в ЦАХАЛ.

Армия сообщила, что по северу Израиля были выпущены десять снарядов со стороны Ливана, часть были перехвачены, часть упали на открытой местности.

Руководство «Хезболлы» ранее заявляло, что готово противостоять любому наземному вторжению.

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью, как и начатой наземной операции, названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой.

Вечером 30 сентября телеканал NBC News сообщил, что израильская армия провела несколько небольших наземных разведывательных операций с участием своих сил спецназначения в Ливане. Портал Ynet передавал, что на границе усилена работа артиллерии, танки вели огонь по целям на территории Ливана. Кроме того, израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута — этот район Al Arabiya назвал «оплотом» «Хезболлы». Здесь 27 сентября при авиаударе Израиля погиб лидер группировки Хасан Насралла.

В понедельник, как сообщил Минздрав Ливана, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. Больше всего жертв — на юге, у границы с Израилем. В общей сложности с начала трансграничных боевых действий около года назад в Ливане погибли 1745 человек и пострадали 8767, уточнило правительство страны.