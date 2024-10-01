Ynet узнал о запросе Нетаньяху на разговор с Путиным из-за угрозы Ирана

Биньямин Нетаньяху (Фото: Prime Minister's Spokesperson-G / XinHua / Global Look Press)

Израильская сторона инициировала переговоры по поводу возможного телефонного разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным на фоне возможной эскалации в региона, пишет Ynet со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, если такой разговор действительно состоится, его целью может стать попытка убедить Путина «оказать давление на Иран, чтобы тот предотвратил нападение».

В офисе премьер-министра Израиля заявили РБК, что не обладают информацией на этот счет. РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Последний разговор глав двух государств состоялся в декабре 2023 года и продлился около 50 минут. Как уточняли в пресс-службе Нетаньяху, премьер-министр тогда поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, который также имеет российское гражданство, однако раскритиковал отношения между Россией и Ираном, назвав их опасными.

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