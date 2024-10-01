Ynet узнал о запросе Нетаньяху на разговор с Путиным из-за угрозы Ирана
Израильская сторона инициировала переговоры по поводу возможного телефонного разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным на фоне возможной эскалации в региона, пишет Ynet со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, если такой разговор действительно состоится, его целью может стать попытка убедить Путина «оказать давление на Иран, чтобы тот предотвратил нападение».
В офисе премьер-министра Израиля заявили РБК, что не обладают информацией на этот счет. РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Последний разговор глав двух государств состоялся в декабре 2023 года и продлился около 50 минут. Как уточняли в пресс-службе Нетаньяху, премьер-министр тогда поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, который также имеет российское гражданство, однако раскритиковал отношения между Россией и Ираном, назвав их опасными.
Материал дополняется.
Умер Вячеслав Добрынин
Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года
Как выбрать вино в магазине
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Ирина Винер покинула руководство федерации художественной гимнастики
Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным
Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России
Израиль начал наземную операцию на юге Ливана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов