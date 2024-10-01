Эрдоган назвал Турцию следующей целью Израиля после Газы и Ливана

Эрдоган считает, что целью Израиля после Ливана и сектора Газа станет Турция. Он заявил, что Анкара будет противостоять Тель-Авиву «всеми возможными способами», и пообещал, что Израиль рано или поздно будет остановлен

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

После операций в секторе Газа и Ливане целью Израиля станет Турция, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Великом национальном собрании (турецкий парламент), передает Hürriyet.

«Агрессия Израиля включает в себя и Турцию. Во имя нашей Родины, во имя нашей независимости мы и впредь будем противостоять этой агрессии всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Чего бы это ни стоило, Турция выступит против Израиля и предложит миру занять эту почетную позицию. Турция сделает все возможное для создания гуманитарного фронта», — сказал он.

Также атаки Израиля распространяются на Иран, Йемен и Сирию, добавил Эрдоган. По его мнению, действия Израиля в секторе Газа и Ливане не получают необходимой реакции в мире, мусульманские страны не выразили «общей позиции». Турецкий лидер назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом» и пообещал, что он «рано или поздно» будет остановлен, сравнив израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

7 октября 2023 года бойцы палестинской исламистской группировки ХАМАС напали на южные территории Израиля. По данным израильской стороны, погибли более 1,2 тыс. человек, еще около 250 стали заложниками. Израиль ответил проведением операции в секторе Газа. По последним данным Минздрава анклава (контролируется ХАМАС), в результате погибли свыше 41,6 тыс. человек.

Эрдоган летом грозил вводом войск в Израиль.

23 сентября Израиль объявил об «упреждающей» операции на территории Ливана «Стрелы Севера». Целью в Тель-Авиве назвали инфраструктуру ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая после начала войны Израиля с ХАМАС поддержала последнюю.

За несколько дней до этого по всему Ливану взорвались мобильные устройства членов «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, погибли около 400 человек, пострадали более 4 тыс. «Хезболла» возложила ответственность на Израиль и пообещала ответ. Израильская сторона свою причастность отвергла.

В результате израильского удара по пригороду Бейрута 27 сентября погибли многолетний лидер «Хезболлы» Насралла Хасан и еще несколько высокопоставленных членов группировки. 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала наземную операцию против «Хезболлы» в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными».

Нетаньяху объяснял, что цель операции в Ливане — безопасное возвращение жителей севера страны в свои дома. «Хезболла» начала обстрелы этих территорий после атаки ХАМАС на Израиль осенью 2023 года и ввода в связи с этим израильских сил в сектор Газа.

Иран предупреждал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. В Кремле заявляли, что риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» «весьма высокие».