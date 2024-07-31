Эрдоган заявил о «сионистском варварстве» после убийства Хании

Исмаил Хания (Фото: офис президента Ирана / WANA / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил, что Израиль не добьется своих целей по подрыву целей Палестины, деморализации и запугиванию палестинцев. Об этом президент написал в социальной сети Х.

«Какова бы ни была цель гнусных нападений на шейха Ахмеда Ясина, Абд-аль Азиза Рантиси и многих других политических деятелей Газы до этого, такова и цель убийства моего брата Исмаила Хании. Однако сионистское варварство больше не достигнет своих амбиций, как это было до сих пор», — отметил Эрдоган.

Президент также заявил, что надеется, что «террор Израиля и зверства в Газе прекратятся». Для этого Турция, по словам главы государства, будет продолжать поддерживать палестинцев всеми возможными способами.

Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семье Исмаила Хании, жителям Газы, Палестины и всему исламскому миру.

Исмаил Хания был убит в результате прямого попадания ракеты по месту, где он остановился в Тегеране. В ХАМАС заявили, что глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне. Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинила в нем «сионистов».

Лидер Ирана заявил, что Хания принял мученическую смерть от рук «преступного сионистского режима», а Израиль понесет суровое наказание. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что проводит расследование, о его первых результатах объявят позже.