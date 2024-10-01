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Операция Израиля в Ливане ,  
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США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетами

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: saeediex / Shutterstock
Фото: saeediex / Shutterstock

Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы», сообщают Associated Press (AP) и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

По словам одного из собеседников AP, США активно оказывают поддержку в подготовке обороны Израиля. «Прямая военная атака на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», — сказал источник NBC.

Американская администрация, по данным телеканала, ожидала ответа Тегерана на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и наземную операцию Израиля в Ливане, начавшуюся в ночь на 1 октября. При этом, по словам неназванных официальных лиц, Иран дал понять США, что по-прежнему не хочет широкомасштабной войны.

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1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала наземную операцию против «Хезболлы» в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными». До этого Израиль наносил удары по объектам «Хезболлы», в результате одного из них 27 сентября был убит лидер группировки Хасан Насралла.

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