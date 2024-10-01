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Война санкций ,  
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США ввели санкции против Бибы и CHERDAKMUDAK

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Война санкций
Под новые санкции США попали семь физлиц, включая трех, у которых помимо имен в санкционном листе есть клички. Москва считает санкции, вводимые западными странами, незаконными

Соединенные Штаты ввели санкции против семи физических и двух юридических лиц из России, говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

Среди физлиц под ограничения попали:

  • Эдуард Бендерский, совладелец сети ювелирных магазинов «Адамас», президент благотворительного фонда «Вымпел» и независимом директоре ГК «Агро-Белогорье»;
  • Вадим Погодин (в сообщении Минфина говорится, что он также известен под прозвищами Биба и Шгрюф);
  • Александр Рыженков (известен под прозвищами CHERDAKMUDAK, Гестер и Малой Саня);
  • Сергей Рыженков (известен под прозвищами Стэн, Малой Серега и Поч);
  • Алексей Щетинин;
  • Бейат Рамазанов;
  • Виктор Якубец.

Также санкции были введены против ООО «Солар-Инвест» и ООО «Вымпел-Ассистанс».

РБК направил запрос в пресс-службу ГК «Агро-Белогорье» и в благотворительный фонд «Вымпел».

Британия расширила антироссийские санкции на пять газовозов
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Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее в сентябре США также расширили антироссийские санкции в отношении торгового флота — тогда под ограничения попали девять торговых судов и директор Морского торгового порта Оля́ Джамалдин Пашаев.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. Президент Владимир Путин называл их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине. «[Санкции —] это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество», — отмечали в МИДе.

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