МИД назвал инструментами внешней политики США санкции, давление и угрозы

Виды Нью-Йорка (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В арсенале американской внешней политики остались только угрозы и давление, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Так он ответил на планы Вашингтона усилить ограничительные меры против России.

«[Санкции —] это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество», — сказал замминистра в беседе с «РИА Новости».

Рябков отметил, что под санкциями находятся ключевые звенья энергетического сектора. По его словам, в арсенале внешней политики США, «кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось». Такая система в итоге «потерпит крах», предупредил замминистра.

Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх предупредил об ужесточении антироссийских санкций в отношении торговли нефтью. Их могут усилить в отношении как флота, перевозящего нефть, так и разрешенных к торговле объемов.

Страны G7, ЕС, Австралия и Швейцария ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — $100 за баррель на дизель.

В ответ президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Москва считает санкции незаконными.