МИД назвал инструментами внешней политики США санкции, давление и угрозы
В арсенале американской внешней политики остались только угрозы и давление, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Так он ответил на планы Вашингтона усилить ограничительные меры против России.
«[Санкции —] это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество», — сказал замминистра в беседе с «РИА Новости».
Рябков отметил, что под санкциями находятся ключевые звенья энергетического сектора. По его словам, в арсенале внешней политики США, «кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось». Такая система в итоге «потерпит крах», предупредил замминистра.
Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх предупредил об ужесточении антироссийских санкций в отношении торговли нефтью. Их могут усилить в отношении как флота, перевозящего нефть, так и разрешенных к торговле объемов.
Страны G7, ЕС, Австралия и Швейцария ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — $100 за баррель на дизель.
В ответ президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Москва считает санкции незаконными.
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