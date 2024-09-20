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Война санкций ,  
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МИД назвал инструментами внешней политики США санкции, давление и угрозы

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Война санкций
Виды Нью-Йорка
Виды Нью-Йорка (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В арсенале американской внешней политики остались только угрозы и давление, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Так он ответил на планы Вашингтона усилить ограничительные меры против России.

«[Санкции —] это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество», — сказал замминистра в беседе с «РИА Новости».

Рябков отметил, что под санкциями находятся ключевые звенья энергетического сектора. По его словам, в арсенале внешней политики США, «кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось». Такая система в итоге «потерпит крах», предупредил замминистра.

Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх предупредил об ужесточении антироссийских санкций в отношении торговли нефтью. Их могут усилить в отношении как флота, перевозящего нефть, так и разрешенных к торговле объемов.

Путин продлил действие ответных мер России на потолок цен на нефть
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Страны G7, ЕС, Австралия и Швейцария ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — $100 за баррель на дизель.

В ответ президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Москва считает санкции незаконными.

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МИД США Сергей Рябков санкции против России санкции
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