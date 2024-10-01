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Выборы президента США ,  
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NBC рассказал о жалобах Байдена на забвение

Сюжет
Выборы президента США
Байден в частных разговорах пожаловался на то, что его почти перестали упоминать, в том числе Харрис, сменившая его в качестве кандидата от демократов, пишет NBC. Белый дом опроверг эти сведения
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден в частном порядке пожаловался соратникам на то, что упоминания его имени и достижений почти исчезли из «общенационального обсуждения», а Демократическая партия «похоже, отошла от него», сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с комментариями американского лидера.

По их словам, Байден, хотя и поддерживает сменившую его в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис, выразил ряд эмоций по поводу своего выхода из предвыборной гонки: «от чувства, что его наследие зиждется на победе Харрис, до беспокойства по поводу того, что его образ исчезает с национальной сцены». Собеседники телеканала говорят, что сейчас Байден менее ожесточен, чем в период призывов к выходу из гонки — тогда он чувствовал, что его «вытесняют» люди, которых он считал друзьями, но в то же время временами чувствует себя брошенным.

Источники NBC рассказывают, что Байден отмечает, что в последнее время его реже упоминает в своих предвыборных речах Харрис, в том числе когда говорит об экономике, хотя он считает свою политику в этой области позитивной.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

Телеканал напомнил, что во время дебатов с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом Харрис заявила, что она — «не Джо Байден», но и не Трамп. «То, что я предлагаю, — это новое поколение лидеров для нашей страны», — подчеркнула вице-президент. Так она ответила на заявление Трампа, что «она — Байден» в попытке доказать сходство их экономических программ. По данным NBC, действующего президента особенно задел этот момент.

Тем не менее Байден поддерживает Харрис и желает ей победы. По словам представителя предвыборного штаба демократов, для победы вице-президент «должна стать самостоятельной личностью». «Мы должны рассказать людям, кто она и что бы она сделала. <...> Когда он (Байден. — РБК) баллотировался, не было особого интереса слушать о его достижениях. Это все еще так», — поясняет собеседник телеканала.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс назвал материал NBC «неосведомленными заявлениями», которые «являются полной противоположностью истине». «Президент Байден приветствует решительный отклик американского народа на руководство вице-президента Харрис и на политику, которая ведет нас в будущее, прочь от опасных программ прошлого, таких как MAGAномика и запреты на аборты», — добавил он.

MAGA — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») — лозунг, который использует Трамп.

Байден снял свою кандидатуру с выборов менее чем через месяц после неудачных дебатов с Трампом. Действующий президент США выглядел на них растерянно и запинался. Его соратники по партии некоторое время призывали его снять кандидатуру, опасаясь, что, оставаясь в гонке, политик рискует отдать республиканцам не только Белый дом, но и контроль за обеими палатами конгресса.

Байден сначала отказывался, но потом все же пошел на этот шаг. В своей последней речи на Генассамблее ООН он заявил, что «есть вещь поважнее, чем оставаться у власти» — народ.

В начале августа Харрис стала официальным кандидатом в президенты от демократов, за три месяца до проведения выборов. Financial Times отмечала, что у кандидатов разные экономические программы: Трамп «рекламирует» тарифы, налоговые льготы и дерегулирование, а Харрис выступала за борьбу с завышением цен и повышение налогов для богатых и крупного бизнеса. Избиратели отдают предпочтение в этой области Харрис, но она опережает Трампа всего на 1 п.п.

Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC) на 1 октября, Харрис лидирует в гонке: ее готовы поддержать 48,4% избирателей, за Трампа выступают 45,8%.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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вице-президент США
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