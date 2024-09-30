Финансисты с Уолл-стрит рассказали, что пугает в Харрис и Трампе

Камала Харрис будет «слишком левой», а Трамп уже опасен для политической системы, опасаются ведущие финансисты США. За примерно месяц до выборов многие из них так и не смогли определиться со своим фаворитом

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Многие руководители высшего звена с Уолл-стрит, центра американского фондового рынка, воздерживаются от поддержки кого-либо из двух кандидатов на пост президента США, поскольку как Камала Харрис, так и Дональд Трамп вызывают у них опасения. Об этом пишет Reuters, побеседовав с двумя десятками инвесторов.

Некоторые их коллеги, такие как Джордж Сорос, Билл Экман и Джон Полсон, уже определились со своим фаворитом, но остальные все еще взвешивают экономические программы политиков.

По их мнению, несмотря на успешный опыт реализации политики, которая благоприятствовала Уолл-стрит, республиканец Трамп может стать угрозой экономической и политической стабильности. Как и во время первого президентского срока, он обещает сократить налоги и нормативные акты, но большинство менеджеров полагают, что выгоды сведутся к нулю из-за запланированных им импортных пошлин, которые могут спровоцировать инфляцию, в то время как снижение налогов может увеличить дефицит бюджета США.

С другой стороны, демократка Харрис пока для них непонятный игрок, она также рискует стать «слишком левой» и может продолжить жесткую политику нынешнего президента Джо Байдена в отношении крупнейших корпораций. Она пока мало затрагивала в своих выступлениях финансовую политику, но уже пообещала придерживаться жесткой позиции в отношении банков и бороться со скрытыми банковскими сборами. Программа Харрис предусматривает повышение налогов для крупных компаний, что скажется на их доходах, но позволит сократить прогнозируемый дефицит бюджета.

Многие корпорации, пишет Reuters, предпочли бы избрание Харрис президентом и установление контроля республиканцев над сенатом (сейчас там доминируют демократы). Финансисты ожидают, что такая конфигурация не позволила бы демократам повысить налоги и заставила Харрис выбрать умеренных кандидатов на руководящие должности.

Сотрудники многих крупнейших технологических корпораций США гораздо чаще поддерживают Харрис, чем Трампа, писало агентство ранее, ссылаясь на результаты исследования OpenSecrets, в котором подсчитали объемы пожертвований избирательным кампаниям обоих кандидатов.

«Большинство ожидает, что Трамп продолжит с того места, на котором остановился, что, безусловно, является более популистским, протекционистским и агрессивно дерегулирующим», — рассказал Reuters Брюс Мелман, партнер двухпартийной лоббистской фирмы Mehlman Consulting. С его слов, финансисты стремятся понять, «кто такая Харрис и во что она верит».

Помимо претензий к Трампу насчет подрыва демократии и верховенства закона, многие финансисты недовольны его ролью в ограничениях абортов, рассказал агентству исполнительный директор лоббистской группы Ассоциация структурированных финансов, Майкл Брайт. По его словам, многие проголосуют «сердцем» за Харрис.

Выборы президента США состоятся примерно через месяц, 5 ноября. По усредненным результатам опросов, Харрис немного опережает соперника, разрыв составляет 2,8%: 48,5% против 45,7%.

Опросы общественного мнения показывают, что у кандидатов примерно одинаковые шансы в ключевых колеблющихся штатах (swing states), где результат определит итог голосования. Согласно исследованию New York Times / Siena College от 17–21 сентября, Трамп лидирует в Джорджии и Аризоне (штаты, в которых Байден победил в 2020 году), а в Пенсильвании на первое место вышла Харрис.