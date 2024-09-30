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Выборы президента США ,  
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Финансисты с Уолл-стрит рассказали, что пугает в Харрис и Трампе

Reuters: финансисты США опасаются, что Харрис слишком левая, а Трамп опасен
Сюжет
Выборы президента США
Камала Харрис будет «слишком левой», а Трамп уже опасен для политической системы, опасаются ведущие финансисты США. За примерно месяц до выборов многие из них так и не смогли определиться со своим фаворитом
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Многие руководители высшего звена с Уолл-стрит, центра американского фондового рынка, воздерживаются от поддержки кого-либо из двух кандидатов на пост президента США, поскольку как Камала Харрис, так и Дональд Трамп вызывают у них опасения. Об этом пишет Reuters, побеседовав с двумя десятками инвесторов.

Некоторые их коллеги, такие как Джордж Сорос, Билл Экман и Джон Полсон, уже определились со своим фаворитом, но остальные все еще взвешивают экономические программы политиков.

По их мнению, несмотря на успешный опыт реализации политики, которая благоприятствовала Уолл-стрит, республиканец Трамп может стать угрозой экономической и политической стабильности. Как и во время первого президентского срока, он обещает сократить налоги и нормативные акты, но большинство менеджеров полагают, что выгоды сведутся к нулю из-за запланированных им импортных пошлин, которые могут спровоцировать инфляцию, в то время как снижение налогов может увеличить дефицит бюджета США.

С другой стороны, демократка Харрис пока для них непонятный игрок, она также рискует стать «слишком левой» и может продолжить жесткую политику нынешнего президента Джо Байдена в отношении крупнейших корпораций. Она пока мало затрагивала в своих выступлениях финансовую политику, но уже пообещала придерживаться жесткой позиции в отношении банков и бороться со скрытыми банковскими сборами. Программа Харрис предусматривает повышение налогов для крупных компаний, что скажется на их доходах, но позволит сократить прогнозируемый дефицит бюджета.

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Дональд Трамп

Многие корпорации, пишет Reuters, предпочли бы избрание Харрис президентом и установление контроля республиканцев над сенатом (сейчас там доминируют демократы). Финансисты ожидают, что такая конфигурация не позволила бы демократам повысить налоги и заставила Харрис выбрать умеренных кандидатов на руководящие должности.

Сотрудники многих крупнейших технологических корпораций США гораздо чаще поддерживают Харрис, чем Трампа, писало агентство ранее, ссылаясь на результаты исследования OpenSecrets, в котором подсчитали объемы пожертвований избирательным кампаниям обоих кандидатов.

«Большинство ожидает, что Трамп продолжит с того места, на котором остановился, что, безусловно, является более популистским, протекционистским и агрессивно дерегулирующим», — рассказал Reuters Брюс Мелман, партнер двухпартийной лоббистской фирмы Mehlman Consulting. С его слов, финансисты стремятся понять, «кто такая Харрис и во что она верит».

Помимо претензий к Трампу насчет подрыва демократии и верховенства закона, многие финансисты недовольны его ролью в ограничениях абортов, рассказал агентству исполнительный директор лоббистской группы Ассоциация структурированных финансов, Майкл Брайт. По его словам, многие проголосуют «сердцем» за Харрис.

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Выборы президента США состоятся примерно через месяц, 5 ноября. По усредненным результатам опросов, Харрис немного опережает соперника, разрыв составляет 2,8%: 48,5% против 45,7%.

Опросы общественного мнения показывают, что у кандидатов примерно одинаковые шансы в ключевых колеблющихся штатах (swing states), где результат определит итог голосования. Согласно исследованию New York Times / Siena College от 17–21 сентября, Трамп лидирует в Джорджии и Аризоне (штаты, в которых Байден победил в 2020 году), а в Пенсильвании на первое место вышла Харрис.

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Уолл-стрит США фондовый рынок Дональд Трамп Камала Харрис
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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