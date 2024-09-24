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Выборы президента США ,  
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Байден назвал «вещь поважнее», чем оставаться у власти

Байден: есть вещь важнее, чем сохранение власти
Сюжет
Выборы президента США
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, американский президент призвал коллег помнить, что интересы своего народа важнее желания задержаться у власти. В июле Байден отказался от борьбы за второй срок
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Во время своей последней речи на Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что есть «вещь поважнее», чем оставаться у власти, — интересы собственного народа. Так 81-летний политик объяснил свое решение снять кандидатуру с президентских выборов, отказавшись тем самым от возможности переизбираться на второй срок.

«Это было трудное решение. Быть президентом было честью всей моей жизни. Я хотел сделать гораздо больше», — поделился Байден, выступая перед мировыми лидерами. Американский президент отметил, что после 50 лет на государственной службе решил дать молодому поколению возможность руководить страной. Место Байдена в качестве кандидата Демпартии в президенты США заняла 59-летняя вице-президент Камала Харрис.

«Дорогие коллеги-лидеры, давайте не будем забывать: есть вещь поважнее, чем оставаться у власти. Это ваш народ», — обратился Байден к присутствующим. Американский президент также отметил, что с момента своего избрания в сенат 1972 года он испытывает наибольший оптимизм по поводу будущего. По его словам, на долю каждой эпохи выпадают свои испытания, но человечество «сильнее, чем мы думаем». Свое выступление он закончил фразой: «Нет ничего, что было бы не в наших силах, если мы будем работать сообща».

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Политика

Байден объявил о своем решении снять кандидатуру с выборов 21 июля, спустя чуть более трех недель после неудачных первых теледебатов против республиканца Дональда Трампа. Демократ часто запинался и выглядел растерянным, из-за чего в американском обществе возобновились дискуссии о том, что преклонный возраст не позволит политику выполнять функции президента еще четыре года. Однопартийцы Байдена выражали опасения, что, оставаясь в гонке, политик рискует отдать республиканцам не только Белый дом, но и контроль над обеими палатами конгресса.

По итогам виртуальной «переклички» делегатов в начале августа кандидатом от Демократической партии стала Камала Харрис, не участвовавшая во внутрипартийных выборах — праймериз и кокус. 19–22 августа состоялся партийный съезд демократов, на котором ее кандидатура была утверждена уже в очном режиме. Выступая на съезде, Байден сказал, что не держит зла на однопартийцев, которые призвали его уйти.

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Джо Байден США выборы президента США Демократическая партия США Камала Харрис
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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