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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Швейцария решила уговорить Россию на второй саммит мира по Украине

МИД Швейцарии: мы работаем над привлечением России к обсуждению мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Швейцария продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине. Об этом РБК заявили в МИД страны, отметив, что мирный процесс возможен только при участии Москвы
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Швейцария продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине. Об этом РБК заявили в МИД страны, отметив, что они с самого начала заявляли, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.

«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — сообщил представитель пресс-службы ведомства Йонас Монтани.

Он также напомнил, что глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис встречался с министром иностранных дел России Лавровым 16 июля в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН и в ближайшее время планирует провести переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Для Швейцарии, а также еще для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы любое предложение по завершению военных действий основывалось на Уставе ООН и его основных принципах», — подчеркнул Монтани.

Первый «саммит мира» проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Россию на него не пригласили. По итогам встречи было принято коммюнике с тремя пунктами «формулы мира» Зеленского. Самые болезненные пункты этой инициативы — в частности восстановление территориальной целостности в границах 1991 года и выплата Россией репараций — из повестки встречи были исключены.

Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В июне он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал провести вторую мирную конференцию по Украине в Швейцарии с участием России. В интервью для ZDF 8 сентября он отметил, что наступил момент, когда помимо оказания военной поддержки Киеву следует изучить вопрос о том, «как найти выход из сложившейся военной ситуации». По словам Шольца, он обсуждал участие Москвы в мирном саммите в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 сентября украинский лидер заявил, что представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите». В то же время Зеленский не уточнил, когда и где планируется провести подобную встречу. Хотя в конце августа украинский лидер допускал, что второй саммит мира должен пройти желательно в одной из стран глобального Юга. В частности, по информации Bloomberg, Зеленский предлагал рассмотреть для этого Индию. Летом индийский премьер Нарендра Моди посещал Россию и Украину.

Владимир Путин заявлял во время выступления на Восточном экономическом форуме 5 сентября, что Украину устраивали договоренности, достигнутые с Россией в Стамбуле в марте 2022 года. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но не готова вести их на основе «эфемерных требований». Российские власти называли мероприятие в Швейцарии «бесперспективным». Также Москва отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе «формулы мира» Киева.

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Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Швейцария мирные переговоры кризис на Украине
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