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Военная операция на Украине ,  
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Бербок заявила о поддержке поставок Киеву ракет TAURUS вопреки Шольцу

Сюжет
Военная операция на Украине
Германия не отправляет эти дальнобойные крылатые ракеты на Украину из-за отсутствия единства по этому вопросу в правящей коалиции, сказала глава МИДа. Москва предупреждала об ответных мерах
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок («Зеленые») заявила, что поддерживает поставки на Украину дальнобойных крылатых ракет TAURUS, хотя канцлер Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно исключал передачу этих ракет. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

Бербок отметила, что военная поддержка Киева со стороны Берлина по-прежнему сосредоточена на системах ПВО для защиты критически важной инфраструктуры.

«Мы демократия, у нас нет единства в нашей коалиции (в правящую коалицию входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП. — РБК), поэтому мы не отправляем TAURUS», — сказала глава немецкого МИДа.

На вопрос, поддерживает ли она лично отправку ракет, министр ответила: «Очевидно».

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Шольц отказывается передавать Украине TAURUS из-за опасений прямого конфликта с Россией. «Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — объяснял он в апреле. Для поставок Германия должна контролировать цели, которые Украина захочет поразить с их помощью, говорил канцлер. Если Берлин пойдет на это, то «мы будем втянуты в войну», подчеркивал он.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал канцлера из-за его позиции по TAURUS. По мнению украинского лидера, отказ Шольца связан с тем, что тот рассматривает ракеты как защиту от ядерного оружия. Однако, подчеркнул Зеленский, «никакие ракеты не защитят никого от ядерных ударов, если, не дай бог, разразится ядерная война».

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс считает, что Берлин не хочет передавать Киеву TAURUS из опасений, что тот применит их для ударов по Крыму.

Президент России Владимир Путин заявлял, что использование Украиной западных дальнобойных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «Прямое участие» стран Запада «существенным образом меняет саму суть конфликта», говорил он. «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупреждал Путин.

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Персоны
Елена Чернышова
Анналена Бербок Олаф Шольц Taurus поставки оружия Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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