В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе

США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре на брифинге ассоциации корреспондентов при ООН (ACANU).

По словам Сандерс-Закре, ядерное оружие США тайно находится на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.

«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок», — сказала она (цитата по ТАСС).

12 июня ICAN опубликовал отчет о тратах стран на ядерное оружие. Согласно отчету, наибольшие средства на ядерное оружие за прошлый год потратили США — $43,7 млрд. Россия потратила $9,6 млрд, а Китай $11,7 млрд. В общей сложности в мире на ядерное оружие было потрачено $82.9 млрд.

В 2021 году страны потратили на на создание почти 13 тыс. единиц ядерного оружия $82,4 млрд. Технологиями по созданию ядерного оружия и соответствующими вооружениями обладают США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея.