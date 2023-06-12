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Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок

SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок
По состоянию на январь 2023 года Соединенные Штаты увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 в прошлом году, а Россия — до 1674 единиц с 1588, следует из данных SIPRI

Ядерные державы наращивают количество развернутых ядерных боеголовок по мере ухудшения геополитических отношений, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

«Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести», — говорится в докладе SIPRI.

На январь 2023 года из 12 512 ядерных боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года. Из них примерно 3844 были развернуты на ракетах и самолетах, а около 2000 (почти все принадлежат России или США) были в состоянии повышенной боеготовности — ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

По состоянию на январь 2023 года Соединенные Штаты увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 в прошлом году, а Россия — до 1674 единиц с 1588. У Великобритании и Франции количество боеголовок осталось неизменным: 120 и 280 единиц соответственно, следует из данных SIPRI.

Количество хранящихся боеголовок в России составляет 2815 против 1938 в США (2889 против 1964 в январе 2022 года). Общее количество американских боеголовок достигает 3708, как и в прошлом году. В России оно выросло — с 4477 единиц до 4489.

Общее количество боеголовок с учетом списанных составляет 5244 у Соединенных Штатов (против 5428 в прошлом году) и 5889 у России (против 5977), следует из данных SIPRI.

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США и Россия в совокупности обладают почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия, отмечается в докладе.

По оценкам SIPRI, ядерный арсенал Китая за год вырос с 350 единиц (на январь 2022 года) до 410 (на январь 2023 года). В феврале Kyodo сообщало, что Пекин собирается увеличить количество ядерных боеголовок с примерно 300 единиц до 550 к 2027 году и 900 к 2035 году из-за эскалации ситуации вокруг Тайваня. The New York Time писала, что Вашингтон обеспокоен наращиванием ядерного потенциала Китая. Так, часть республиканцев считает, что США нужно расширить собственный арсенал, чтобы он соответствовал российскому и китайскому вместе взятым. Другие расценивают такой шаг как чрезмерный.

SIPRI в конце апреля сообщал, что общемировые военные расходы в прошлом году увеличились до рекордных $2,24 трлн. Больше всех потратили США — $877 млрд (39% от оборонных трат в мире). Самый стремительный рост расходов на военные нужды показала Европа — на 13% за год, что стало максимальным значением со времен холодной войны. Оборонные расходы России выросли в прошлом году примерно на 9,2%, до $86,4 млрд. Военные траты Киева подскочили на 640%, до $44 млрд, показав рекордный рост расходов на оборону какой-либо страны, зафиксированный SIPRI.

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Теги
Елена Чернышова
ядерный арсенал Россия США SIPRI
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