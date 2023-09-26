 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генсек ООН призвал ликвидировать все ядерное оружие в мире

Генсек ООН Гутерриш: все ядерное оружие в мире необходимо уничтожить
Антонио Гутерриш призвал немедленно ликвидировать все ядерное оружие на планете и предупредил, что «ядерный риск» поднялся до уровня, которого не достигал со времен холодной войны
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Геополитическое соперничество сделало ядерную угрозу более реальной, чем во времена холодной войны и чтобы устранить ее, человечеству стоит ликвидировать все свое ядерное оружие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, которое отмечается 26 сентября.

«Из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны. Между тем достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет», — заявил генсек ООН.

Он призвал к усилению режима ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. «Это означает, что все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны незамедлительно сделать это, а государства, обладающие ядерным оружием, должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания», — пояснил Гутерриш.

По его мнению, странам мира также необходимо задействовать неустаревающие инструменты диалога и дипломатии, направленные на ослабление напряженности и устранения ядерной угрозы. «Единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие», — убежден Гутерриш.

Глава ООН неоднократно призывал ограничить ядерные испытания и называл ликвидацию ядерного оружия приоритетом мировой политики. В конце августа председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что человечество приближается к глобальной катастрофе из-за угрозы ядерной войны, которая сегодня выше, чем за последние десятки лет. В 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных $2,2 трлн, а «повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов» увеличили риски для человечества.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия в 2022 году достиг пика со времен холодной войны. По информации института, первое место по числу развернутых боеголовок занимают США (1744, с запасом 3708), второе — Россия (1588, с запасом 4477).

Читайте на РБК Pro
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Какие зарубежные банки еще проводят операции для российского бизнеса

После начала военной операции на Украине президент России Владимир Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим дежурства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот приказ «опасной риторикой», а в Белом доме заявили, что Запад никогда не угрожал России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в марте, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы. 17 июня Владимир Путин заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но призвал не забывать, что у России оно есть. Последняя версия ядерной доктрины России была утверждена летом 2020 года. В ней перечислены четыре условия, при которых страна может применить ядерное оружие; одно из них — агрессия против государства с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование России.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Антониу Гутерриш ядерное оружие ООН ядерная безопасность
Материалы по теме
Песков отверг обсуждение Путиным и Кимом неизбежности ядерной войны
Политика
Захарова обвинила главу ЕК во лжи из-за слов о применении ядерного оружия
Политика
В МИД призвали США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (0) Инвестиции, 25 сен, 16:33 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 96,15 (+0,1) Инвестиции, 25 сен, 16:33
В облаке Cloud.ru появятся операционные системы Astra Linux Пресс-релиз, 13:37
В Bernstein назвали срок превращения крипторынка в регулируемую индустрию Крипто, 13:31
Шойгу оценил потери украинской армии в «необученных штурмах» Политика, 13:27
Санду призвала выбрать между ценностями Европы и интересами России Политика, 13:24
Генсек ООН призвал ликвидировать все ядерное оружие в мире Политика, 13:23
В Кремле назвали обещанные Украине танки и ракеты «серьезным оружием» Политика, 13:17
НАМИ перезапустит бывший завод Bosch в Самаре по выпуску автокомпонентов Авто, 13:14
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:11
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 13:05
Эксперты оценили число ушедших из России с 2022 года иностранных брендов Недвижимость, 12:57
До ₽350 тыс. на руки: в IT нарасхват системные аналитики — как ими стать Pro, 12:55
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 12:46
В Белгороде сообщили о 117 обстрелах региона за сутки Политика, 12:45
Данилов заявил о российском ударе по пункту сборки ракет на Украине Политика, 12:45