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В Дании заявили, что в «Северном потоке-2» больше нет газа

Энергетическое агентство Дании заявило о стабилизации давления в «Северном потоке-2»
В энергетическом агентстве королевства объяснили, что на это указывает стабилизация давления в трубе
«Газпром» GAZP ₽217,7 -3,87% Купить
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Компания-оператор Nord Stream 2 AG уведомила Копенгаген, что в газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление. Это значит, что газа в нем больше нет, заявило Энергетическое агентство Дании в Twitter.

26 сентября на обоих «Северных потоках» произошла авария. Сейсмологи Дании и Швеции, в исключительных экономических зонах которых случилось ЧП, зафиксировали мощные взрывы. В результате давление в трубах резко упало, образовались четыре утечки.

Вечером 30 сентября «Газпром» сообщил, что в трех нитках двух газопроводов на момент аварии находилось 800 млн куб. м газа — по словам представителя компании Сергея Куприянова, примерно столько же Дания потребляет за три месяца. Сроки возобновления работоспособности «Северных потоков» сейчас оценить невозможно, добавил он.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят по дну Балтийского моря, их общая проектная мощность составляет 110 млрд куб. м газа в год.

Прокачка по «Северному потоку» была полностью приостановлена в конце августа до устранения неисправностей на одном из агрегатов. «Северный поток-2» достроили в 2021 году, но так и не ввели в эксплуатацию: Германия в феврале решила приостановить сертификацию газопровода в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В ЕС и НАТО допустили, что взрывы стали результатом преднамеренной диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал он. Белый дом после этого исключил причастность к авариям одной из стран — членов НАТО.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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