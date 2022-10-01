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МАГАТЭ сообщило о подтверждении задержания гендиректора Запорожской АЭС

МАГАТЭ получило информацию о задержании гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова
МАГАТЭ запросило разъяснения у Москвы и позднее сообщило, что информация о задержании Игоря Мурашова подтвердилась
Международное агентство по атомной энергии (Вена, Австрия)
Международное агентство по атомной энергии (Вена, Австрия) (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от «соответствующих властей» подтверждение задержания гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом организация сообщила в Twitter.

«После получения информации о задержании Игоря Мурашова, гендиректора Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ находится в контакте с соответствующими властями и была проинформирована, что господин Мурашов временно задержан», — говорится в сообщении. В агентстве добавили, что его глава Рафаэль Гросси ждет разъяснений на этот счет и надеется на «быстрое и удовлетворительное разрешение» ситуации.

Утром 1 октября глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что российские военные накануне увезли Мурашова в неизвестном направлении. Котин потребовал немедленно освободить Мурашова и призвал Гросси и председателя Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), Тома Митчелла «задействовать все возможные меры» по срочному освобождению гендиректора.

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МАГАТЭ после этого запросило у России разъяснения.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, который российские военные контролируют с 28 февраля. Управлением и эксплуатацией занимается украинский персонал.

Летом Москва и Киев несколько раз обвинили друг друга в обстрелах электростанции. В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ — после отъезда она оставила там двух своих специалистов.

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Обстрелы после этого не прекратились. Международное агентство сообщило, что 26–27 сентября станцию в очередной раз обстреляли, а 29 сентября администрация Запорожской области заявила о падении на территории ЗАЭС украинского беспилотника.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Запорожская АЭС Запорожская область МАГАТЭ
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