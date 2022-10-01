МАГАТЭ сообщило о подтверждении задержания гендиректора Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от «соответствующих властей» подтверждение задержания гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом организация сообщила в Twitter.
«После получения информации о задержании Игоря Мурашова, гендиректора Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ находится в контакте с соответствующими властями и была проинформирована, что господин Мурашов временно задержан», — говорится в сообщении. В агентстве добавили, что его глава Рафаэль Гросси ждет разъяснений на этот счет и надеется на «быстрое и удовлетворительное разрешение» ситуации.
Утром 1 октября глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что российские военные накануне увезли Мурашова в неизвестном направлении. Котин потребовал немедленно освободить Мурашова и призвал Гросси и председателя Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), Тома Митчелла «задействовать все возможные меры» по срочному освобождению гендиректора.
МАГАТЭ после этого запросило у России разъяснения.
Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, который российские военные контролируют с 28 февраля. Управлением и эксплуатацией занимается украинский персонал.
Летом Москва и Киев несколько раз обвинили друг друга в обстрелах электростанции. В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ — после отъезда она оставила там двух своих специалистов.
Обстрелы после этого не прекратились. Международное агентство сообщило, что 26–27 сентября станцию в очередной раз обстреляли, а 29 сентября администрация Запорожской области заявила о падении на территории ЗАЭС украинского беспилотника.