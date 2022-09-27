МАГАТЭ сообщило о возобновлении обстрелов у Запорожской АЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Запорожская АЭС 26–27 сентября снова подвергалась обстрелам, хотя до этого несколько дней таких инцидентов не было, сообщается в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на его сайте.

Сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции после визита туда миссии агентства во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в начале сентября, зафиксировали взрывы около 17:00 в понедельник и около 08:00 во вторник.

Во время первого инцидента «произошел обстрел вблизи электрораспределительной станции объекта, в нескольких сотнях метров от учебного центра станции», затем взрывы продолжились. Утром 27 сентября «произошли два взрыва возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию для ее системы охлаждения». Удары привели к повреждению стекол в машинном зале второго реактора.

«Они (взрывы. — РБК) показывают, что общая ситуация остается нестабильной и что необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции», — сказал Гросси. В том числе речь идет о необходимости создать безопасную зону вокруг станции, уточнил он.

Около недели назад Гросси рассказал, что провел ряд встреч, в том числе с главами российского и украинского министерств иностранных дел, на них стороны обсудили возможное создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Консультации по этому вопросу начались еще в первой половине сентября.

Об обстреле станции последний раз сообщалось 21 сентября. Российское Минобороны утверждало, что в результате удара были повреждены труба системы подачи воды на пятом энергоблоке и идущая от него линия электропередачи.

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Тремя днями позднее ведомство заявило, что в районе станции был сбит беспилотник Bayraktar, а под обстрел попали дачи, находящиеся вблизи АЭС.