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МАГАТЭ попросило объяснений у России из-за данных о задержании главы ЗАЭС

Украинский «Энергоатом» обвинил российских военных в задержании главы Запорожской АЭС, указав, что тот несет исключительную ответственность за радиационную безопасность на станции. ЗАЭС находится под контролем России с февраля
Игорь Мурашов
Игорь Мурашов (Фото: Енергоатом)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило разъяснения у России относительно информации о возможном задержании российскими военными генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, пишет Reuters.

«Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения», — сообщил агентству неназванный представитель МАГАТЭ.

РБК направил запрос представителю Росатома и в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Утром 1 октября соответствующие обвинения в адрес России выдвинул Петр Котин — глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом». По его словам, глава ЗАЭС направлялся 30 сентября со станции в Энергодар, но его автомобиль остановил российский патруль около 16:00 (время совпадает с московским). После чего, как утверждает Котин, Мурашова увезли в неизвестном направлении с завязанными глазами.

Он отметил, что Мурашов является «лицензированным лицом», которое несет основную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Задержание главы ЗАЭС угрожает безопасности эксплуатации станции, указал Котин. Он призвал немедленно принять «все возможные действия» гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главу Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Тома Митчелла.

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Россия объявила о взятии Запорожской АЭС под контроль 28 февраля — на пятый день после начала военной операции. «Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — говорил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется украинским эксплуатирующим персоналом, группа российских специалистов оказывает ему консультации говорили в «Росатоме».

Летом территорию станции начали обстреливать. О последних обстрелах 21 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, после них была нарушена работа системы охлаждения станции.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Любовь Порываева, Надежда Синцова
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