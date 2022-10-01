МАГАТЭ попросило объяснений у России из-за данных о задержании главы ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило разъяснения у России относительно информации о возможном задержании российскими военными генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, пишет Reuters.
«Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения», — сообщил агентству неназванный представитель МАГАТЭ.
РБК направил запрос представителю Росатома и в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Утром 1 октября соответствующие обвинения в адрес России выдвинул Петр Котин — глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом». По его словам, глава ЗАЭС направлялся 30 сентября со станции в Энергодар, но его автомобиль остановил российский патруль около 16:00 (время совпадает с московским). После чего, как утверждает Котин, Мурашова увезли в неизвестном направлении с завязанными глазами.
Он отметил, что Мурашов является «лицензированным лицом», которое несет основную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Задержание главы ЗАЭС угрожает безопасности эксплуатации станции, указал Котин. Он призвал немедленно принять «все возможные действия» гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главу Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Тома Митчелла.
На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.
Россия объявила о взятии Запорожской АЭС под контроль 28 февраля — на пятый день после начала военной операции. «Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — говорил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется украинским эксплуатирующим персоналом, группа российских специалистов оказывает ему консультации говорили в «Росатоме».
Летом территорию станции начали обстреливать. О последних обстрелах 21 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, после них была нарушена работа системы охлаждения станции.