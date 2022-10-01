В РПЦ назвали отношения с католической церковью замороженными

Митрополит Волоколамский Антоний раскритиковал интервью, в котором папа римский «карикатурно пересказал» мартовский разговор с патриархом Кириллом, и заявил, что православная и католическая церкви напрямую практически не общаются

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Отношения Русской православной церкви (РПЦ) с Римско-католической практически заморожены, заявил в эфире «России 24» митрополит Волоколамский Антоний, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ.

Он напомнил, что последний раз патриарх Кирилл общался с папой римским Франциском в марте по видеосвязи. Хотя беседа носила «благожелательный характер», вскоре после нее вышло интервью понтифика, в котором он, по словам митрополита, «карикатурно пересказал встречу» и допустил непозволительные выражения.

После беседы папы римского с патриархом в РПЦ сообщали, что они до конца года встретятся очно, но в том же самом интервью понтифик отказался от этих планов, добавил митрополит. «[Папа римский] сообщил о том, что встреча не состоится и что, в общем, он никуда не поедет», — сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ.

Вероятно, священнослужитель говорит об опубликованном в мае интервью папы римского итальянской газете Corriere della Sera. Понтифик заявил тогда, что их с главой РПЦ онлайн-встреча длилась 40 минут, и первые 20 из них патриарх «с бумажки зачитывал все оправдания войне [на Украине]». «Я выслушал его и сказал: я ничего не понимаю. Брат, мы не чиновники, мы должны использовать язык не политики, а Иисуса. <...> Патриарх не может быть мальчиком-прислужником [президента России] Владимира Путина», — цитирует издание главу католической церкви.

В беседе с газетой папа римский напомнил, что в июне он планировал встретиться с патриархом Кириллом. «Но теперь и он согласен: не будем, это может послать смешанные сигналы», — заявил понтифик.

Отдел внешних связей Московского патриархата раскритиковал тональность, которую папа римский избрал в интервью: «Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время».

Читайте на РБК Pro Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Как менять дизайн при выходе на зарубежный рынок: три стратегии Как менять дизайн при выходе на зарубежный рынок: три стратегии Статьи Pro Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Статьи Pro Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Инструкции

В опубликованном в апреле интервью La Nacion папа Франциск назвал свои отношения с патриархом РПЦ «очень хорошими».

В Ватикане допускали встречу папы римского с патриархом Кириллом в Казахстане во время сентябрьского съезда лидеров мировых и традиционных религий, но российская сторона заявила, что этого не произойдет. По словам митрополита Антония, в РПЦ пришли к выводу, что встреча глав церквей — историческое событие, которое не может пройти на полях другого мероприятия.

Глава отдела внешних связей РПЦ тогда отмечал, что последние заявления помощников папы римского не способствуют организации такой встречи. Он, в частности, раскритиковал председателя папского Совета по содействию христианскому единству Курта Коха за комментарии о «внутриправославной ситуации».

Еще одной проблемой отношений он назвал то, что православная церковь в последнее время общается с католической через прессу. Митрополит не исключил, что некоторые «недружественные страны» могут пытаться ограничить деятельность РПЦ за рубежом, но об изоляции, по его мнению, говорить не приходится.