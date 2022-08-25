В РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл не сможет встретиться с папой римским в Казахстане

В РПЦ исключили встречу патриарха Кирилла и папы римского в Казахстане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет встретиться с папой римским Франциском в Казахстане, так как не будет участвовать в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщил «РИА Новости» глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

«В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется», — сказал митрополит.

14–15 сентября в Нур-Султане состоится VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. Съезд проходит раз в три года, первое такое мероприятие было организовано в 2003 году по инициативе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ватикан уже подтвердил, что папа римский примет участие в съезде.

В середине марта патриарх Кирилл и папа римский Франциск поговорили по видеосвязи. Они обсудили ситуацию на Украине, уделив особое внимание «гуманитарным аспектам текущего кризиса» и действиям обеих церквей «по преодолению его последствий», сообщала пресс-служба Московского патриархата.

Встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла должна была состояться в июне в Иерусалиме, однако Ватикан решил отложить эту встречу. «Наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — объяснил понтифик. В РПЦ после этого заявили, что будут ждать для встречи более благоприятного времени.

Первая и единственная встреча папы римского и патриарха прошла в феврале 2016 года на Кубе. Это была первая встреча на таком высоком уровне в истории отношений Русской православной и Римско-католической церквей.

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5 августа папа римский Франциск принял на аудиенцию главу отдела внешних связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Антония, детали их разговора не уточняются.