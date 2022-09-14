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Папа римский проводит святую мессу в Казахстане. Трансляция
Папа римский Франциск приехал с официальным визитом в Казахстан. Он поучаствовал в Съезде лидеров мировых и традиционных религий и проводит мессу в Нур-Султане
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www.adv.rbc.ru
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