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Шойгу объяснил перенос осеннего призыва загрузкой военкоматов

Срок начала осеннего призыва сдвинулся на 1 ноября только из-за того, что загруженность военкоматов сейчас достаточно высокая, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Шойгу пообещал не призывать женщин в рамках мобилизации
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Изменение сроков начала призыва не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих, заверил министр. «Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил Шойгу.

Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в рамках осенней кампании призовут 120 тыс. человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (127,5 тыс.) и весной этого года (134,5 тыс.).

Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации
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В этом году осенний призыв проходит на фоне частичной мобилизации. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что осенний призыв был перенесен, чтобы не перегружать военкоматы, которые сейчас заняты частичной мобилизацией.

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После объявления осеннего призыва в Генштабе пообещали «своевременно направлять» всех отслуживших срочников к местам проживания. Увольнение призванных в рамках осенней кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки начнется с 1 октября. На правительственном портале «Объясняем.рф» пояснили при этом, что срочников могут мобилизовать, но «только после увольнения в запас». Разъяснения давались относительно тех, у кого срок службы истекает этой осенью.

Теги
Сергей Шойгу частичная мобилизация Минобороны осенний призыв
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