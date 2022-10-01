Шойгу объяснил перенос осеннего призыва загрузкой военкоматов

Срок начала осеннего призыва сдвинулся на 1 ноября только из-за того, что загруженность военкоматов сейчас достаточно высокая, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Изменение сроков начала призыва не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих, заверил министр. «Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил Шойгу.

Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в рамках осенней кампании призовут 120 тыс. человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (127,5 тыс.) и весной этого года (134,5 тыс.).

В этом году осенний призыв проходит на фоне частичной мобилизации. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что осенний призыв был перенесен, чтобы не перегружать военкоматы, которые сейчас заняты частичной мобилизацией.

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После объявления осеннего призыва в Генштабе пообещали «своевременно направлять» всех отслуживших срочников к местам проживания. Увольнение призванных в рамках осенней кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки начнется с 1 октября. На правительственном портале «Объясняем.рф» пояснили при этом, что срочников могут мобилизовать, но «только после увольнения в запас». Разъяснения давались относительно тех, у кого срок службы истекает этой осенью.