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Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации Политика, 18:05
Военная операция на Украине ,  
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Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации

Шойгу побывал на практических занятиях по огневой, тактической и медицинской подготовке на полигоне в Западном военном округе. Занятия там ведутся в том числе в ночное время, сообщило Минобороны
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, на военных полигонах Западного военного округа, сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

Глава Минобороны побывал на практических занятиях по огневой, тактической и медицинской подготовке. Они проходят с «повышенной интенсивностью», в том числе в ночное время, говорится в сообщении.

На полигоне Шойгу также заслушал доклады своего заместителя и бывшего президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, а также начальника Главного управления боевой подготовки российской армии Ивана Бувальцева.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию своим указом 21 сентября. По словам Шойгу, всего власти намерены призвать 300 тыс. человек. Как заявил министр, речь идет о находящихся в запасе: тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность. Перед отправкой в часть призванные на службу будут проходить дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».

В Совете Федерации ожидают, что подготовка мобилизованных займет больше месяца. «За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Сергей Шойгу Минобороны частичная мобилизация Западный военный округ инспекция Военная операция на Украине

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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