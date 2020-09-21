В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Полиция продолжает доследственную проверку по делу Навального. Сам политик заявлял, что ее сроки по закону прошли. Однако в МВД сообщили, что продолжают анализ объяснений, заключений экспертов, других сведений и документов

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Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении транспортной полиции уточнили, что проводят дополнительные проверочные мероприятия в связи с появлением в СМИ и интернете видеороликов, комментариев и интервью, содержащих «различные версии случившегося».

Навальный в своем блоге написал, что установленный законом срок проведения доследственной проверки, 30 дней, уже прошел. Политик потребовал вернуть его одежду, поскольку это может быть важным вещественным доказательством. «Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — написал он тогда.