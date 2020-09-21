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Отравление Навального ,  
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Полиция продолжает доследственную проверку по делу Навального. Сам политик заявлял, что ее сроки по закону прошли. Однако в МВД сообщили, что продолжают анализ объяснений, заключений экспертов, других сведений и документов
Фото:Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении транспортной полиции уточнили, что проводят дополнительные проверочные мероприятия в связи с появлением в СМИ и интернете видеороликов, комментариев и интервью, содержащих «различные версии случившегося».

Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле
Общество
Алексей Навальный

Навальный в своем блоге написал, что установленный законом срок проведения доследственной проверки, 30 дней, уже прошел. Политик потребовал вернуть его одежду, поскольку это может быть важным вещественным доказательством. «Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — написал он тогда.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что доследственная проверка по делу Навального не ограничится 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не примут процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. «На данный момент оснований для возбуждения уголовного дела не установлено», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе омского минздрава заявили РБК, что одежда Навального была изъята следственными органами.

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Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду
Политика
Алексей Навальный

Навальный был госпитализирован 20 августа, после того как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, политика госпитализировали в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи. Соратники Навального сразу же заявили, что его отравили. Омские и присоединившиеся к ним столичные врачи следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли.

22 августа оппозиционера, который находился в коме, перевезли в клинику «Шарите» в Германию. Правительство страны со ссылкой на данные лаборатории бундесвера сообщило, что Навальный был отравлен боевым ядом группы «Новичок». Правительства многих стран потребовали от Москвы провести расследование.

Российские власти отрицали не только причастность к отравлению, но и сам его факт. Оснований для возбуждения уголовного дела, по мнению силовиков, пока нет.

Автор
Владислав Гордеев
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