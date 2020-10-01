Трамп и Байден заочно поспорили об итогах первых дебатов

Трамп заявил, что получил удовольствие от встречи, Байден поведение действующего президента на дебатах назвал постыдным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравились первые теледебаты с его соперником на грядущих выборах главы государства Джо Байденом, которые прошли накануне. Об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками в штате Миннесота, трансляция встречи велась в Twitter президента.

«Я действительно получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо вчера вечером. <...> Вердикт вынесен, и они говорят, что мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу», — заявил Трамп.

По его словам, дебаты кандидатов показали «самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения». В то же время, по данным компании Nielsen, мероприятия по телевизору посмотрели около 73,1 млн человек. Таким образом, по сравнению с 2016-м, когда было 84 млн зрителей, аудитория в этом году уменьшилась почти на 15%.

«Прошлым вечером я сделал то, что отказываются делать коррумпированные СМИ. Я привлек Джо Байдена к ответу за его 47 лет лжи, 47 лет предательства, 47 лет провалов. <...> Я дискутировал вчера вечером с двумя людьми (вероятно, речь идет о Байдене и ведущем дебатов Крисе Уоллесе. — РБК). Джо Байден слишком слаб, чтобы управлять этой страной», — сказал Трамп.