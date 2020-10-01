Познер назвал постыдными оскорбления Трампа и Байдена на дебатах

Предвыборные дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, прошедшие в Кливленде (штат Огайо), свелись к «постыдным обзываниям» друг друга. Такое мнение в эфире «Национальной службы новостей» (НСН) выразил телеведущий и журналист Владимир Познер.

«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — сказал Познер.

Журналист отметил, что эти дебаты произвели на него очень тяжелое впечатление.

«После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — заключил телеведущий.

Первые теледебаты Трампа и Байдена состоялись в ночь на среду 30 сентября. Трансляцию вели американские телеканалы CNN, ABC News, CBS и другие.

Во время дебатов оппоненты постоянно перебивали друг друга и переходили на личности. Они также обменялись взаимными упреками из-за отсутствия конкретных планов деятельности в сфере здравоохранения, в том числе касающихся борьбы с коронавирусом. В частности, Байден обвинил Трампа в том, что тот недооценил опасность COVID-19, а его администрация недостаточно борется с распространением заболевания. 77-летний демократ также назвал Трампа «щенком Путина», тогда как Трамп заявил, что в его сопернике «нет ничего умного».

7 октября в штате Юта пройдут дебаты между кандидатами на должность вице-президента США республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. Следующая дискуссия Трампа и Байдена должна состояться во Флориде 15 октября.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.