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Политика ,  
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Киев и ОБСЕ обвинили Россию в нарушении протокола Минских переговоров

Россия хотела вести аудио- и видеозапись переговоров и намереваласьих опубликовать, не имея на это санкций. Ее обвинили в нарушении конфиденциальности и предложили обсудить единый кодекс поведения
Борис Грызлов после заседания ТКГ
Борис Грызлов после заседания ТКГ (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Председатель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября из-за нарушения Россией режима конфиденциальности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник.

По его словам, российская сторона заявила, что будет вести аудио- и видеозапись переговоров, которые не были согласованы заранее, кроме того, глава делегации сообщил, что Москва намерена в одностороннем порядке опубликовать записи.

Грау предложила взять паузу в работе группы для выработки единого для всех участников переговоров кодекса поведения и информационной политики. Позицию представителя ОБСЕ поддержала украинская делегация.

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Киев подчеркнул, что «никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров».

Полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев фактически прекратил выполнять минские соглашения. По словам Грызлова, на сайте президента Украины есть фраза о намерении вернуть временно оккупированные территории (так в Киеве называют Донбасс и Крым) «исключительно на украинских условиях».

«Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны» — сказал российский представитель.

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Грызлов заявил о «фактическом прекращении» минских соглашений
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В июле президент Владимир Зеленский предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить, а какие нет. Он отметил, что Украина выполняет свою часть обязательств, и это «видит весь мир».

В сентябре российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что Киев пытается по-своему трактовать минские соглашения и выборочно подходит к выполнению взятых в рамках «нормандского формата» обязательств.

Автор
Михаил Котляр
Донбасс Украина Россия Минские соглашения
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