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В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

Накануне Витольд Фокин заявил, что не видит доказательств подтверждения войны Украины с Россией. В контактной группе в ответ на это подчеркнули, что члены украинской делегации должны придерживаться официальной позиции Киева

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть ее. Такое мнение в своем Facebook выразил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ», — написал он.

«Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО (отдельных районах Луганской и Донецкой областей) не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин», — заявил Ермак.

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По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов:

  • в стране продолжается война, «в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель» (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает);
  • Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.

29 сентября на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Фокин заявил, что не видит прямых доказательств подтверждения войны Украины с Россией. Он отметил, что не является политиком, и ему сложно сформулировать свою позицию. Фокин добавил также, что никогда не был и не будет врагом России.

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Руководитель украинской делегации Леонид Кравчук, его первый заместитель Алексей Резников и заместитель Александр Мережко, реагируя на слова Фокина, заявили агентству УНИАН, что он имеет право на собственную точку зрения. Однако, подчеркнули они, члены делегации должны придерживаться официальной позиции Киева, даже если не участвуют в переговорах.

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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Фокина «махровым идиотом» и заявил, что его слова наносят стране «колоссальный ущерб». Комитет Рады по вопросам организации государственной власти инициировал рассмотрение проекта постановления об отзыве Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.

В конце августа в интервью изданию СТРАНА.UA Фокин заявил, что принятие особого статуса для Донбасса, прописанного в минских соглашениях, «не может не привести» к миру. После этого в партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко назвали слова замглавы украинской делегации поводом для отставки.

Автор
Наталия Анисимова
контактная группа Украина Донбасс
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