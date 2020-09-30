В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

Накануне Витольд Фокин заявил, что не видит доказательств подтверждения войны Украины с Россией. В контактной группе в ответ на это подчеркнули, что члены украинской делегации должны придерживаться официальной позиции Киева

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть ее. Такое мнение в своем Facebook выразил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ», — написал он.

«Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО (отдельных районах Луганской и Донецкой областей) не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин», — заявил Ермак.

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: