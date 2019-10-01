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Кремль предупредил о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера»

Если власти Украины откажутся зафиксировать «формулу Штайнмайера», описывающую процесс придачи Донбассу особого статуса, это существенно затормозит переговорный процесс. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс», — сказал Песков.

«Формула Штайнмайера» (по имени экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера) описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Она предполагает, что закон будет  действовать на время выборов в Донецкой и Луганской областях, а после отчета ОБСЕ по итогам голосования вступит в силу на постоянной основе. Сейчас эта формула официально не закреплена. Ее фиксацию на бумаге глава МИД России Сергей Лавров называл одним из основных условий проведения саммита в «нормандском формате».

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Саммит, как заявлял МИД Украины, должен был пройти 17 сентября, однако так и не состоялся. В Киеве в срыве саммита обвинили Россию, заявив, что Москва отказалась принимать в нем участие по техническим причинам. Вместе с тем источники ТАСС утверждали, что причиной стало нежелание Киева подписывать «формулу Штайнмайера». В Кремле в ответ на это сообщили, что обсуждение формулы продолжается.

Теги: Украина, Донбасс
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