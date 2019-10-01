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Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Препятствиями для углубления интеграции России и Белоруссии остаются налоговый маневр и моменты, связанные с ценами на газ и нефть, сообщил глава белорусского МИДа Владимир Макей. До декабря остается возможность для урегулирования
Сергей Лавров и Владимир Макей (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Это устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также урегулирование спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, а также проводящийся в России налоговый маневр. По оценкам белорусского Минфина, из-за маневра страна может потерять до $10 млрд.

Минск, по словам Макея, в первую очередь заинтересован в том, чтобы решить все «эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности». «И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров», — отметил он.

Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства активно обсуждается с марта, в начале августа президент Белоруссии поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по интеграции. Принципиальные разногласия, которые были у стран по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты, сообщал в начале августа министр экономического развития России Максим Орешкин. 6 сентября премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений Договора о создании Союзного государства». По информации газеты «Коммерсантъ», правительства двух стран планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли.

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При этом Макей назвал неприемлемым нивелирование ранее принятых решений. «Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи. Например, когда мы заключаем соглашения, юридические обязывающие документы по тем или иным вопросам, договариваемся двигаться в определенном направлении, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо пересмотреть эти соглашения. Как это было, например, с налоговым маневром», — привел пример министр.

«Мы заключаем договор о создании Евразийского экономического союза. Беларусь и Россия подписывают протокол, который является неотъемлемой частью этого договора, протокол, где мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси. Но проходит буквально несколько месяцев и наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это было уже заранее известно, тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?» — добавил он.

Макей допускает, что к 8 декабря все-таки может состояться подписание карты интеграции президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. «Президенты договорились о встрече по случаю 20-летия Союзного договора и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить соответствующие «дорожные карты» по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет», — сказал Макей.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Владимир Макей, Минск, интеграция, Лукашенко
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