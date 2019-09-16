Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр

Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, российский налоговый маневр в нефтяной отрасли стал причиной уменьшения поступлений в бюджет Белоруссии от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. Он отметил, что Россия и Белоруссия в ближайшее время утвердят программу совместных действий по компенсации убытков.

Ранее председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько говорил, что из-за налогового маневра России Беларусь с начала года недополучила около $254 млн таможенных пошлин. При этом он отметил, что около $147 млн были компенсированы за счет НДС и платежей, уплаченных физическими лицами при ввозе товаров.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, а также в повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Реализация маневра началась в январе 2019 года. В конце 2018 года Минфин Белоруссии допустил потерю до $10 млрд в ближайшие шесть лет из-за налогового маневра.

6 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас подписали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Как сообщала газета «Коммерсантъ», правительства двух стран, в частности, планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли.