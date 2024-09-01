В Киеве и более чем 10 областях Украины ввели экстренные отключения света

Аварийные отключения коснулись Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и ряда других областей

В Киеве и 13 областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Аварийные отключения, помимо украинской столицы, коснулись Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично Хмельницкой и Винницкой областей. Ограничения также введены в подконтрольной Украине части ДНР.

«Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно не действуют», — говорится в сообщении.

Перед этим энергетическая компания ДТЭК объявила в телеграм-канале об экстренных отключениях электричества в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и подконтрольной Украине части ДНР. «Соответствующее распоряжение дало «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме», — пояснили там.

26 августа Минобороны отчиталось о нанесении массированного удара «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины». Ведомство утверждало, что «все назначенные цели поражены». Украинский президент Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных с начала военных действий.

Российские военные, в частности, ударили по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, перечислило министерство. Кроме того, были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, заявили там.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что были повреждены энергообъекты в 15 областях. УНИАН сообщало о повреждении дамбы Киевской ГЭС. В стране начались экстренные отключения электроэнергии, наблюдались перебои с электро- и водоснабжением, а также в движении поездов.

После удара министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина стоит на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны».