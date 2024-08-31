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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил о критике в адрес властей Украины из-за энергокризиса

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Военная операция на Украине
Некоторые украинцы считают, что отключения продолжаются из-за коррупции и продолжающегося экспорта электроэнергии, что отвергают власти. По оценкам Нацбанка Украины, в этом году страну покинут 400 тыс. человек

Граждане Украины винят в энергокризисе не только Россию, но и свое правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, многие связывает отключения электроэнергии с ее экспортом, что украинские чиновники не раз отвергали, и коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что до конца года в стране создадут 1 ГВт газовой маневренной генерации, однако эксперты задаются вопросом, удастся ли нарастить доплнительные мощности «за считанные месяцы до наступления зимы». Аналитик киевского инвестбанка Dragon Capital Денис Саква считает, что достичь это цели »практически невозможно». Bloomberg пишет, что если Украина сможет децентрализовать производство электроэнергии, то под атаку может попасть газораспределительная система.

На Украине начались отключения электроэнергии после взрывов
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Минобороны России этой весной и летом неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». За последние месяцы в стране оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В июне Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

В энергосистеме страны был дефицит, вводились графики отключений, а в июне Украина импортировала рекордный объем электроэнергии — 858,4 тыс МВт-ч, что на 6% больше, чем за весь 2023 год, передавал украинский Forbes. На прошлой неделе в «Укрэнерго» допустили, что с 25 августа Украина может возобновить экспорт в соседние страны из-за спада жары и снижения потребления, но на следующий день Минобороны России сообщило о новом массированном ударе по украинским энергообъектам. В ряде городов отключилась подача электроэнергии, что привело к остановке водоснабжения, не ходили поезда.

Bloomberg пишет, что многие украинцы вынуждены искать варианты пережить зиму . В украинском Национальном банке ожидают, что в этом году страну покинут еще 400 тыс. человек из-за постоянных отключений света и обстрелов энергетической инфраструктуры.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина энергокризис электроэнергия Военная операция на Украине
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