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Военная операция на Украине ,  
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Лавров счел позицию Борреля по миру на Украине дилетантизмом или безумием

Лавров счел дилетантизмом слова об отсутствии альтернативы «формуле мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
Лавров назвал «дилетантизмом» или «безумием» заявление Борреля о безальтернативности «формулы мира» Зеленского. Глава МИДа заявил, что Россия «ни с кем не обсуждает свою территорию»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Мнение о том, что «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского нет альтернативы, — «дилетантизм либо уже безумие», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил по итогам неформального заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, что роль дипломатического урегулирования конфликта на Украине возрастает и «единственным заслуживающим внимание» является «план Зеленского».

«Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — считает Лавров.

Министр добавил, что «свою территорию мы ни с кем не обсуждаем» и президент России Владимир Путин в июне уже выдвинул условия для прекращения огня и начала переговоров «с учетом реалий на земле». По его словам, после событий в Курской области такой сценарий стал невозможен.

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Она содержит десять пунктов, в том числе вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов.

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Предложение Путина содержало вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

6 августа вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области. По словам президента Украины, это является частью плана, цель которого — «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». После этого Путин назвал переговоры бесперспективными.

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Россия Украина Жозеп Боррель Владимир Зеленский Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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25 января 1978 года
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