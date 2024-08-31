Лавров счел позицию Борреля по миру на Украине дилетантизмом или безумием

Лавров назвал «дилетантизмом» или «безумием» заявление Борреля о безальтернативности «формулы мира» Зеленского. Глава МИДа заявил, что Россия «ни с кем не обсуждает свою территорию»

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Мнение о том, что «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского нет альтернативы, — «дилетантизм либо уже безумие», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил по итогам неформального заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, что роль дипломатического урегулирования конфликта на Украине возрастает и «единственным заслуживающим внимание» является «план Зеленского».

«Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — считает Лавров.

Министр добавил, что «свою территорию мы ни с кем не обсуждаем» и президент России Владимир Путин в июне уже выдвинул условия для прекращения огня и начала переговоров «с учетом реалий на земле». По его словам, после событий в Курской области такой сценарий стал невозможен.

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Она содержит десять пунктов, в том числе вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов.

МИД исключил переговоры с Киевом из-за Курской области Политика Предложение Путина содержало вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

6 августа вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области. По словам президента Украины, это является частью плана, цель которого — «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». После этого Путин назвал переговоры бесперспективными.