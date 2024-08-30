Боррель заявил о поддержке многими странами ЕС атаки на Курскую область

Действия ВСУ в Курской области поддержали представители многих стран ЕС, глава МИД Украины предоставил коллегам «много информации» о ситуации на поле боя, сообщил Боррель. Путин назвал атаку на Курскую область провокацией

На неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС представители многих европейских государств поддержали операцию украинских сил в Курской области, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам мероприятия.

«Многие страны ЕС выразили поддержку операции [в Курской области]», — сказал Боррель

Он сообщил, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба проинформировал коллег из стран ЕС о ходе боевых действий. «Мы получили много информации, как выглядит ситуация на поле боя и как атака <...> меняет всю картину, в том числе на линии фронта в Донбассе», — добавил глава евродипломатии.

В ВСУ ранее признали, что атака на Курскую область не облегчила бои в Донбассе. Президент России Владимир Путин на фоне боев в Курской области отметил, что темпы наступления российских сил в Донбассе выросли в полтора раза.

На той же встрече главы МИД стран-членов ЕС обсудили вопросы снятия ограничений на удары поставляемым Украине оружием по территории России, но не пришли к консенсусу.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска.

ЕС не изменил позиции по конфликту на Украине в связи с событиями в российском регионе и не стал отказываться от поддержки Киева. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Украина ведет «законные оборонительные» боевые действия и потому может «поразить врага везде, где это сочтет необходимым: на своей территории, но также и на территории врага».

Путин назвал атаку на Курскую область масштабной провокацией. Москва осуждает любую помощь Запада Киеву и считает, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.