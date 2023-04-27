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Правительство утвердило программу развития новых регионов

Правительство России утвердило программу социально-экономического развития новых регионов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, сообщается в его телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что президент Владимир Путин поставил задачу как можно скорее интегрировать присоединенные в конце сентября регионы «в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям».

Программа развития предполагает:

  • перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий;
  • восстановление производственных фондов;
  • формирование условий для повышения благосостояния граждан и защиты их прав.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что властям придется практически заново выстраивать системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

В программу развития вошло 300 мероприятий. Их будут реализовывать 22 федеральных органа власти, 33 госкомпании и 56 субъектов России.

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Присоединенные территории в 2023 году получат из федерального бюджета 410,7 млрд руб. — 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами).

Теги
Персоны
ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область Михаил Мишустин правительство
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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