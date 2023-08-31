Экономист ВШЭ предложил «немецкий» подход к статистике новых регионов

России нужно решить вопрос о сопоставимости статистических данных после присоединения новых территорий, считает экономист ВШЭ Владимир Бессонов. Он предложил подход к построению единых показателей по опыту объединенной Германии

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Изменение границ России требует своевременного и проработанного решения вопроса об обеспечении сопоставимости статистических данных, иначе могут усугубиться измерительные проблемы, «традиционно обостряющиеся во время любого кризиса». Об этом говорится в статье «Об обеспечении сопоставимости статистических показателей при изменении государственных границ» начальника отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития ВШЭ Владимира Бессонова. Статья опубликована в свежем выпуске журнала «Вопросы статистики», с ней ознакомился РБК.

Сопоставимая статистика нужна для принятия решений экономическими агентами, указывает Бессонов. «Затягивание с выработкой продуманного решения проблемы обеспечения сопоставимости временных рядов способно усложнить ее последующее решение, что на какое-то время может снизить качество российской статистики», — пишет он.

По оценке эксперта, в современной истории нет аналогичных примеров изменения государственных границ после присоединения территорий, но наиболее близким можно считать опыт Германии при объединении ФРГ и ГДР в 1990 году. Отталкиваясь от него, на протяжении нескольких лет следует строить два ряда показателей — по старой территории и по укрупненной, и лишь потом переходить на единую статистику, считает Бессонов. «Для последних десятилетий и для развитых стран обсуждаемая ситуация является уникальной», — констатирует автор.

В Росстате РБК сказали, что решение о вхождении показателей новых регионов в расчет показателя по России в целом зависит от того, когда будет сформирована информационная база, необходимая для расчета динамических рядов. «Это будет возможно только после того, как все элементы статистического производства — сбор статистической отчетности, ее обработка и расчет статистических показателей — в территориальных органах статистики в новых регионах будут соответствовать стандартам Росстата», — отметили в пресс-службе ведомства. Сбор статистических данных по новым субъектам начался в 2023 году.

РБК также направил запросы в Минэкономразвития и Минстрой (ведомство, ответственное за развитие новых регионов).

Владимир Бессонов — один из самых авторитетных специалистов в области экономической статистики, занимался анализом макроэкономической динамики переходного периода (1990-е годы).

Немецкий опыт

В отличие от нынешней российской ситуации объединение Германии произошло за один день, «в мирных условиях, без каких-либо потрясений и в условиях полной определенности относительно перспектив», отмечается в статье экономиста. Масштаб изменения территории, населения и основных социально-экономических показателей тогда был выше (территория ФРГ приросла на 43%, а население на 26%).

Сопоставимость временных рядов годовых показателей социально-экономической статистики в ФРГ была обеспечена тем, что ряды по старой территории были доведены до итогов за 1991 год, то есть продолжали строиться на протяжении следующего календарного года после объединения. Одновременно с этим началось построение показателей и по полной территории после объединения. Таким образом, для 1991 года были построены показатели по двум вариантам территории, что позволило произвести сцепление для получения длинных рядов индексов, охватывающих периоды до и после объединения. Построение показателей по старой территории для 1991 года позволило получить «перемычку» между двумя периодами со стабильной территорией.

Однако при вступлении Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году германский опыт временного ведения двух вариантов статистики не был учтен, показатели строились лишь по одному варианту территорий — только с учетом полуострова с 2014-го, указывает он. Но построение показателей одновременно по двум вариантам территорий на протяжении некоторого периода очень важно для некоторых показателей (например, для ВВП), потому что позволяет оценить вклад новых территорий в динамику, пояснил РБК Бессонов.

Сопоставимость обеспечивается тем, что для пары соседних лет показатели строятся по одинаковой территории, как будто присоединение уже произошло (например, для всего 2014 года должен быть построен показатель с учетом Крыма). А с точки зрения фактической территории показатель для каждого года строится по той совокупности регионов, которая входила в состав государства в данном году (для 2013 года без Крыма, в 2014 году и далее с Крымом). Так, индекс объема ВВП с 2014 года рассчитывался по сопоставимой территории: объем ВВП 2014 года «пересчитали» с учетом Крыма и так же посчитали показатель 2015 года, получив динамику. Из-за этого ответить на такой важный вопрос, как «Какой вклад внесло присоединение Крыма в ВВП России?», строго ответить невозможно, говорит Бессонов.

«Росстат опубликовал единственный вариант временного ряда для каждого показателя, причем статистики сами решили за пользователей, какой именно вариант им следует применять», — отмечает он.

Острота проблемы сопоставимости несколько сглаживалась в данном случае тем, что в состав государства в 2014 году вошел лишь один регион со сравнительно слабым развитием промышленности. Поэтому серьезного ухудшения качества статистики в целом по России не произошло. «Но состоявшееся в 2022 году вхождение в состав России территорий сразу четырех регионов вынуждает более системно подойти к решению проблемы сопоставимости», — полагает экономист.

Способ интеграции статистики

По мнению Бессонова, то, какой вариант сопоставимости данных будет выбран, зависит от содержательных задач анализа. Так, для понимания динамики экономического потенциала страны после присоединения новых территорий необходимо построение индекса ВВП не только по сопоставимой, но и по фактической территории, чтобы можно было оценить «добавку» новых регионов в ВВП. Если же речь об анализе динамики производительности в экономике, например, в контексте влияния антироссийских санкций, лучше использовать временной ряд ВВП, построенный для одной и той же территории, утверждает автор.

Международные сопоставления объема ВВП имеет смысл проводить по фактической территории, пишет автор. Аналогичным образом целесообразно оценивать «мобилизационный потенциал», рассуждает он. Однако для понимания тенденций рождаемости, смертности, продолжительности жизни необходимы соответствующие ряды, построенные по сопоставимой территории (в данном случае с учетом новых регионов). Таким образом, пользователям должны быть доступны ряды как для сопоставимой территории, так и для фактической, уверен Бессонов.

Вместе с тем автор поднимает вопрос продолжительности переходного периода, в течение которого целесообразно строить данные все еще по старой территории. В Германии этот период длился один год, но в России начался в 2022-м и еще не закончен.

Выбор года перехода на данные по новой стабильной территории — сложное и ответственное решение, пишет Бессонов. Проблема в том, что данные по новым регионам в первые годы неизбежно будут иметь менее высокую точность по сравнению с данными по остальной территории страны. Кроме того, социально-экономическое развитие новых регионов в ближайшие годы будет нетипичным для остальной России, поясняет автор. «Новым регионам помимо завершения военных действий предстоит процесс послевоенного восстановления, налаживания мирной жизни, возвращение беженцев, доведение социальной и транспортной инфраструктуры до общероссийских стандартов и т.п. Эти процессы (или по крайней мере их масштаб) специфичны именно для новых регионов, но никак не для старой территории», — пишет он. Поэтому переходить на единую статистику будет целесообразно через несколько лет после окончания специальной военной операции и стабилизации границ, тогда как преждевременный переход чреват снижением точности показателей по России в целом.

Без качественной статистики государственные решения, в том числе бюджетные, рискуют быть оторванными от реальности, признает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. «С точки зрения тенденций развития экономики в целом сбор статистики [в новых регионах] еще долго будет проводиться отдельно. Для анализа нужны сопоставимые ряды, они появляются по мере накопления данных. Даже такой фактор сезонности невозможно рассчитать без длинных рядов данных: чтобы устранить сезонность, надо накопить данные за три-четыре года», — отметил он.

Как собирается статистика в новых регионах

Территориальные органы Росстата по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям созданы в конце 2022 года, а сбор отчетности по ряду статистических форм ведется с января 2023 года, уточнили в Росстате. Новые регионы должны сдавать 41 форму отчетности, в том числе данные о производстве товаров и услуг, включая военную продукцию, сведения о финансовом состоянии организаций, численности и зарплате работников, об экспорте и импорте различных товаров, запасе топлива, тарифах на перевозки, ценах производителей, ходе строительства, писали «Ведомости».

Кроме того, сейчас идет работа над качеством статистического производства: сотрудники территориальных органов в новых регионах проходят обучение стандартам в соответствии с нормами, алгоритмами и методологией Росстата, добавили в статведомстве.

Также Росстат подготовил и согласовал с другими заинтересованными ведомствами изменения в Федеральный план статистических работ, которые предусматривают формирование более 100 ключевых показателей развития новых регионов. Порядок распространения и предоставления этих показателей потребителям статистической информации будет определен правительством.

В апреле Минэкономразвития давало первую оценку объема ВВП России с учетом четырех присоединенных регионов и без них. Вклад новых территорий был оценен в 2 трлн руб., а совокупный номинальный ВВП с их учетом в 2023 году составит почти 160 трлн руб., прогнозировало ведомство.