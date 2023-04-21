Власти раскрыли дотации из федерального бюджета для новых регионов

Четыре новых региона получат в 2023 году из федерального бюджета свыше 400 млрд руб.

Четыре новых региона в 2023 году получат из федерального бюджета ₽410,7 млрд дотаций. Трансферт для ДНР станет самым крупным и превысит перечисления Крыму. Деньги в первую очередь пойдут на соцвыплаты и зарплаты, считают эксперты

Вид на одну из улиц Луганска (Фото: Александр Река / ТАСС)

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России осенью прошлого года, получат в 2023 году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд руб., что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). Такие оперативные данные появились в системе «Электронный бюджет», которые по состоянию на 19 апреля изучил РБК.

Практически все доходы новых регионов, маркируемые как безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы, являются дотациями на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, которые осуществляются из федеральной казны. РБК направил запрос в Минфин России.

«Безвозмездные поступления передаются в новые регионы в форме дотаций, поскольку они являются нецелевыми и субъект вправе сам решать, на что их направить. Мы полагаем, что эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения», — говорит эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

«Бюджеты новых субъектов РФ на данном этапе прогнозируются и формируются с большим перевесом в сторону безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Федеральная помощь должна позволить экономике этих субъектов восстановиться, а властям исполнить свои обязательства перед гражданами», — говорит он, добавляя, что в текущих условиях достаточно трудно прогнозировать объемы налоговых поступлений от предприятий этих регионов. В АКРА полагают, что прогнозные налоговые доходы «могут быть заложены на минимальном уровне».

Как федеральные дотации будут распределены по регионам

Согласно бюджетному прогнозу, доходы консолидированного бюджета ДНР в 2023 году должны составить 196,4 млрд руб., из них 171,1 млрд — это межбюджетные трансферты. В абсолютном выражении (без поправок, например, на численность населения) это самый большой прогнозируемый трансферт. На втором месте — Крым, куда планируется направить 162 млрд руб., а на третьем — Дагестан (133 млрд).

Собственные доходы ДНР составят 13%. На этой территории в 2023 году планируют получить 25,2 млрд руб. собственных доходов, из которых 15,3 млрд составят поступления по НДФЛ, 5,5 млрд — поступления по налогу на прибыль и 2 млрд — сборы от малого бизнеса по спецрежимам.

Консолидированный бюджет ЛНР должен в 2023 году пополниться на 134,6 млрд руб., из них 113,3 млрд (или 84%) придется на межбюджетные трансферты. В составе собственных доходов в ЛНР рассчитывают собрать 12,6 млрд руб. НДФЛ и 3,9 млрд налога на прибыль организаций.

В Запорожской области общие доходы прогнозируются на уровне 68,5 млрд руб., из которых 65,2 млрд (95%) — это дотация из федерального бюджета.

В Херсонской области доходы составят 61,8 млрд руб., в том числе из федерального бюджета придет 61 млрд руб., или 99%.

В новых регионах доля федеральных трансфертов в доходах будет самой высокой по стране — от 84 до 99%. За ними следуют Ингушетия (82% по прогнозу на весь 2023 год), Чечня (около 80%) и Тува (около 79%).

По словам директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, в этих данных не видны ни так называемые прямые расходы федерального бюджета, ни «шефская помощь» из бюджетов других регионов, когда средства расходуются без попадания в бюджет субъекта. Например, подрядчики, отобранные федеральными органами власти, могут вести строительство в новых регионах, другие субъекты могут напрямую закупать какое-то оборудование для них. «Сами закупили и привезли, эти суммы мы в бюджетах ДНР и ЛНР не увидим», — пояснил он.

В состав указанных федеральных трансфертов также не включаются возможные трансферты из федерального бюджета Социальному фонду России, направленные на финансирование выплаты пенсий в новых регионах. Минтруд в начале 2023 года оценивал, что расходы бюджетной системы на выплату страховых пенсий в четырех новых регионах в 2023 году составят 369 млрд руб.

По мнению Цыпкина, превышение федеральных трансфертов над собственными доходами в этих субъектах может сохраниться на достаточно продолжительное время. Возможно и увеличение объема поддержки со стороны федерального центра в этом году: к примеру, в последней редакции бюджета ДНР (от 13 апреля) ожидаемый объем безвозмездных поступлений уже увеличен до 200,9 млрд руб. при сохранении прогнозируемых объемов собственных доходов на уровне 25,2 млрд руб., отмечает эксперт АКРА.

Сколько денег уже получили и потратили новые регионы

До консолидированных бюджетов ДНР, ЛНР и Запорожской области по состоянию на 19 апреля доведено из федерального бюджета порядка трети запланированных сумм. В бюджет ДНР поступило 57,5 млрд, или 33,6%, Запорожской области — 22,2 млрд (34%), ЛНР — 35,1 млрд (31%). Херсонская область получила пока 12,8 млрд, или 21% от запланированного.

Показатели коррелируют с динамикой расходования средств федерального бюджета в целом. По состоянию на 18 апреля Минфин потратил или довел до бюджетополучателей более трети от годового плана — 10,2 трлн руб. из запланированных 29,87 трлн руб.

По данным на 18 апреля с начала года общие расходы бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей превысили 150 млрд руб. (в том числе в ДНР — 66 млрд, в ЛНР — 51 млрд, в Запорожской области — 19 млрд, в Херсонской — 14 млрд).

Бюджетный процесс в новых регионах отличается от общих правил. В частности, проекты бюджетов и прогнозы социально-экономического развития этих территорий будут утверждаться на один год, а не на трехлетний период. Практика однолетнего бюджета на федеральном уровне уже применялась в новейшей истории России — в 2009-м и 2016 годах на фоне кризиса. В текущем году проекты местных бюджетов в новых регионах разрабатываться не будут: расходы органов местного самоуправления будут считаться составной частью региональных бюджетов.

Четыре новых региона признаются высокодотационными субъектами — теми, у которых уровень дотаций превышает 40% собственных доходов. К таким регионам относятся также Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тува, Чечня, Камчатский край. Статус высокодотационного накладывает на регионы ряд рамок, например ограничения расходов на зарплаты госслужащих.

В перспективе дотационность ДНР и ЛНР может быть ниже, так как экономический потенциал у них довольно большой, считает Климанов. Но пока делать какие-либо прогнозы невозможно, поскольку регионы живут в условиях боевых действий, подчеркнул он. «Если ситуация будет нормализовываться, общий тренд будет, скорее всего, на снижение уровня дотационности. Но есть много «но», связанных с тем, как будет развиваться общеполитическая обстановка», — замечает он.

Минэкономразвития ранее оценило ожидаемый ВВП четырех новых регионов в 2023 году примерно в 2 трлн руб. Согласно прогнозу министерства, номинальный объем ВВП России с учетом новых территорий составит по итогам года 159,81 трлн руб., без них — 157,777 трлн.