New special man Gorbachev. Образы Михаила Горбачева в кино и песнях

Горбачев еще в бытность генсеком и президентом СССР стал объектом массовой культуры. Его образ воплощали в фильмах, песнях и театральных постановках. Где именно можно было встретить «Михаила Горбачева» — в подборке РБК

Кадр из фильма «Небо над Берлином 2» (1993) (Фото: Road Movies Filmproduktion)

Михаил Горбачев стал героем фильмов, песен и пародий еще в 1980-е годы, когда был генсеком ЦК КПСС и президентом СССР. В кино персонаж Михаил Горбачев дебютировал в фильме Сильвестра Сталлоне. Потом он появился еще в целом ряде фильмов, в пародийной программе «Куклы», в мультсериале «Симпсоны».

На сцене историю любви Михаила и Раисы Горбачевых рассказывали артисты Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Снялся Михаил Горбачев и как камео в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином 2».

Генсек для Ивана Драго и собеседник Рабиновича

«Рокки 4»

Фильм Сильвестра Сталлоне вышел в прокат в 1985 году. Несмотря на хорошие кассовые сборы, картина получила пять премий за сомнительные достижения в области кино «Золотая малина». Критика ему досталась не только от специалистов, но даже от 11-летней девочки Кати Лычевой, которая приехала в США с «миссией мира», посмотрела «Рокки 4» и не нашла в нем ни слова правды о Советском Союзе.

Video

Михаил Горбачев, которого сыграл актер Дэвид Ллойд Остин, появляется в сцене решающего поединка боксеров — американского Рокки (Сильвестр Сталлоне) и советского Ивана Драго (Дольф Лундгрен) — под звуки советского гимна и в окружении членов политбюро и офицеров всех родов войск.

«Голый пистолет»

В пародии на полицейские фильмы и сериалы «Голый пистолет» (1988 год) Михаил Горбачев появляется в окружении лидеров антиамериканских стран. На встрече в Бейруте Горбачев, аятолла Хомейни, Ясир Арафат, Муаммар Каддафи, Иди Амин и Фидель Кастро обсуждают, как указать Америке ее место в мире, но появляется лейтенант Фрэнк Дребин (Лесли Нильсен) и раскрывает заговор. Фрэнк бьет лидеров, издевается над ними, а с головы Горбачева стирает родимое пятно.

Играет Горбачева тот же актер, что и в «Рокки 4», — Дэвид Ллойд Остин.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди»

Встреча президентов СССР и США оказывается на грани срыва из-за беспредела русской мафии, которая переселилась в Штаты. В разговор президентов двух сверхдержав по тайной связи вмешивается Рабинович и отключает обоих от аппаратов. Сцена звонка между Горбачевым (Леонид Куравлев) и Бушем (Владимир Седов) — завязка фильма главного советского комедиографа Леонида Гайдая о силе русских спецслужб и мафии.

Озвучивал Горбачева Михаил Грушевский — голос и манера речи довольно близки к оригиналу.

«Небо над Берлином 2»

В 1993 году Михаил Горбачев сам сыграл в кино — в небольшой роли-камео в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином 2», который стал продолжением легендарной картины 1987 года с одноименным названием. Горбачев сидит за столом, размышляя о смысле жизни, за плечом президента — ангел. Цитату Тютчева президент продолжает собственными размышлениями: «На крови нельзя построить надежный мир, на согласии — можно».

Фильм получил Гран-при жюри Каннского фестиваля, а о дебюте Горбачева написали в New York Times.

«Ласковый май»

Появился Михаил Горбачев и в фильме о творческом пути продюсера Андрея Разина: лента «Ласковый май» вышла в 2009 году. Режиссер Владимир Виноградов за основу истории, двигающей сюжет, взял эпизод из жизни Разина. В 1976 году будущий продюсер сфотографировался на берегу речки Егорлык около села Привольного с Михаилом Горбачевым, его женой и дочкой. Приемная бабушка Разина Валентина Михайловна Гостева работала поваром у матери Горбачева Марии Пантелеевны, и семья Горбачевых как-то раз взяла сироту купаться на речку.

Исполнитель роли Горбачева, артист «Ленкома» Иван Агапов, играет почти без грима, появляясь в фильме несколько раз: в эпизоде на речке, в качестве зрителя на одном из первых концертов «Ласкового мая», как говорящая голова в телевизоре с итогами пройденного президентского пути.

«Чернобыль»

Мини-сериал американского канала HBO и британской телесети Sky 2019 года «Чернобыль» об аварии на Чернобыльской АЭС (1986 год) заслужил признание критики, получил множество номинаций и наград — десять премий «Эмми», два «Золотых глобуса» — и вновь приковал внимание к трагическим событиям конца 1980-х. Горбачев (шведский и датский актер Давид Денсик) появляется на решающих совещаниях, задает обывательские вопросы, полные непонимания масштаба катастрофы, и принимает непопулярные решения.

После выхода сериала на экраны Горбачеву пришлось отвечать журналистам на вопросы о степени достоверности «Чернобыля». Бывший генсек ЦК КПСС заявил, что сериал не смотрел, но информация о том, что он отказался присвоить звание Валерию Легасову за его версию аварии, — ложь.

Воспетый в песнях

С конца 1980-х годов Михаил Горбачев становится частым героем песен самых разных жанров.

Первую песню о Горбачеве Wieje Wiosna Ze Wschodu («Весна веет с востока») спел польский певец Анджей Росевич. Куплеты — на польском, припевы — на русском: «Михаил, Михаил — настоящий ты герой, когда ты в красной рубашоночке — хорошенький такой…», вставки — из русских народных песен о Степане Разине, жаворонке, Родине, матушке Волге, дубинушке.

В 1988 году песню «Хлопай в ладоши за Михаила Горбачева» (Clap Your Hands For Michael Gorbatsjov) спела популярная исполнительница из Венгрии Эва Чепреги. Веселый танцевальный ритм и слова песни призывали приветствовать new special man Michael Gorbachev.

В том же году немецкая певица, панк-рокерша Нина Хаген записала песню Michail, Michail (Gorbachev Rap) с обращением к «товарищу Михаилу Горбачеву и прекрасной Раисе».

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который выдавал себя за племянника Горбачева, записал песню «Дядя Миша» и даже выступал с ней на стадионах.

С благодарностью «Мише, Рае» в 1988-м выступил Михаил Звездинский в песне «Перестройка», в 1990-е к Горбачеву обращались группы «Гражданская оборона» (песня «Товарищ Горбачев»), «Лесоповал» (трек «Мишаня»), Псой Короленко («Политические куплеты»), Игорь Тальков (песня-обращение «Господин президент»). «Лесоповал» и Тальков в своих песнях выступают уже с активной критикой и предложениями.

В середине 1990-х главным танцевальным хитом стала песня в стиле техно «Даду-внедреж» исполнителя Игоря Кезли, выступавшего под псевдонимом Господин Дадуда. В песне использованы аудиофрагменты записей выступлений Задорнова с фельетоном «Даду-даду», в котором высмеивались случаи нарушения Горбачевым норм русского языка.

Кадры новогоднего поздравления Михаила Горбачева 1989 года стали основой для трека музыканта Enjoykin «Новый год (feat. Михаил Горбачев)», который вышел 30 декабря 2016 года на YouTube-канале.

От куклы до мультперсонажа

«Куклы»

Герой Михаил Горбачев был одним из участников сатирической программы «Куклы», которая выходила на телеканале НТВ с 1994 по 2002 год.

Персонажами «Кукол» становились все значимые политические деятели, звезды эстрады. Озвучивал большинство политиков (Горбачева, Ельцина, Жириновского, Зюганова, Явлинского) актер Сергей Безруков. Сценаристами в разные годы были Виктор Шендерович (внесен в России в список СМИ-иноагентов), Ефим Смолин, Исаак Фридберг, Зоя Кудря и другие.

В 2016 году права на все выпуски «Кукол» выкупил Ельцин-центр.

«Симпсоны»

Мультперсонаж Михаил Горбачев представлен в легендарных «Симпсонах» — в серии «Два плохих соседа». Гомер Симпсон дерется на улице с президентом Бушем, когда появляется Горбачев с кофемашиной и отвечает на вопрос «Горбачев, что вы-то здесь делаете?» — «Я просто заскочил, чтобы сделать вам подарок для дома. А вы тут деретесь со злодеем?»

В некоторых сериях «Симпсонов» появляются и другие политики — помимо Горбачева и Буша персонажами становятся Никсон, Картер, Ельцин, Янукович (предполагаемый прототип одного из героев), Хиллари Клинтон, Дональд Трамп.

На сценах в Москве и Лондоне

Moscow Gold

Первый спектакль, где Михаил Горбачев появился как персонаж, был поставлен в 1990 году в Лондоне, на сцене театра The Barbican Centre, и назывался Moscow Gold («Московское золото»). Два английских драматурга Говард Бентон и Тарик Али написали пьесу о политической жизни Советского Союза в конце 1980-х годов и, в частности, о противостоянии Горбачева и Ельцина. Место действия — Москва и Берлин. Пьеса в 1990 году была напечатана в журнале «Театр» по инициативе сотрудника журнала, будущего министра культуры Михаила Швыдкого.

«Горбачев»

Премьера второго спектакля, где ключевым персонажем выступил Горбачев, состоялась в октябре 2020 года в Театре наций в Москве. Автором инсценировки и режиссером выступил художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, на сцене — всего два героя: Раиса Горбачева (Чулпан Хаматова) и Михаил Горбачев (Евгений Миронов). В основе спектакля «Горбачев» — история любви супругов, а политические события — лишь исторический фон. Более того, годы, когда Горбачев был у власти (с 1985-го по 1991-й), исключены из спектакля.

О смысле спектакля и его задачах Херманис говорил так: «Если и есть один человек в XX веке, который так масштабно повлиял на жизнь сотен миллионов, то это Горбачев. Именно он перерисовал карту всей Евразии, он нашел ключ от тюрьмы, в которой мы пребывали, сделав шаг в сторону гласности. Лично я раньше думал, что СССР рухнул в силу экономических причин. Сейчас я уверен: это сделал один человек. И цель спектакля — понять, какие качества этого человека, какие ингредиенты его души привели к тому, что он стал той песчинкой, которая остановила огромный механизм».

Михаил Горбачев лично посещал предпремьерный показ спектакля и общался с исполнителями главных ролей.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года спектакль вынужденно прекратил свое существование, так как Чулпан Хаматова уехала в Латвию. В Риге актриса продолжила сотрудничество с Алвисом Херманисом, поступила в труппу Нового Рижского театра, которым руководит режиссер. На официальном сайте Театра наций спектакль «Горбачев» исчез из репертуара.