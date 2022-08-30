Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Фетисов фразой «сошли с ума» оценил выбор для шведов между КХЛ и сборной Спорт, 00:30
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева Общество, 00:28
Премьер Ирака заявил о намерении уйти при ухудшении ситуации в стране Политика, 00:14
Под угрозой тюрьмы. Кто из легионеров проигнорировал запрет играть в КХЛ Спорт, 00:00
Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета Экономика, 00:00
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления» Общество, 30 авг, 23:53
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 30 авг, 23:49
«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев Политика, 30 авг, 23:46 
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 30 авг, 23:44
10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков Общество, 30 авг, 23:43
Умер Михаил Горбачев Общество, 30 авг, 23:22
Госдеп сообщил о гибели в ДТП с грузовиками двух сотрудниц за месяц Общество, 30 авг, 23:17
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 30 авг, 23:15
Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ Политика, 30 авг, 23:12
Война санкций ,  
0 

Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

В Германии с октября введут сбор со всех пользователей газа, в том числе для выплаты компенсаций компаниям-импортерам, страдающим от выросших цен. Однако компании, получающие хорошую прибыль, не будут иметь доступа к финпомощи
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Markus Schreiber / AP)

Компенсацию за цены на газ в Германии, выросшие после сокращения поставок российского топлива, будут получать компании, которые действительно в этом нуждаются, «халявщиков» же власти постараются исключить из программы, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Что нам точно не нужно, это чтобы халявщики, получающие хорошие прибыли, имели доступ к помощи», — пояснил министр.

С 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом. Он составит 2,4 евроцента за 1 кВт⋅ч. Средства пойдут в том числе на частичную компенсацию затрат компаний-импортеров. Компания — оператор газовой сети ФРГ Trading Hub Europe уточняла, что по решению властей импортеры газа, пострадавшие от сокращения объемов импорта, имеют право на компенсацию части дополнительных затрат при условии, что договоры были заключены до 1 мая 2022 года.

В ФРГ предупредили об остановке некоторых отраслей из-за нехватки газа
Экономика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

В интервью Deutschlandfunk Хабек уточнял: чтобы получить компенсацию, компания-импортер должна участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, то есть не только компенсировать недостающие объемы российского газа, но и делать это в достаточной пропорции. Кроме того, претендующая на компенсацию компания не должна выплачивать премии и дивиденды.

Министр также подчеркнул, что введение сбора за пользование газом — это не штрафные санкции для предприятий и населения, а способ более справедливо распределить бремя выросших цен на топливо.

Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны. Власти поставили целью довести заполнение подземных хранилищ газа до 75% к 1 сентября и до 85% — к 1 октября. Однако уже 23 августа регулятор отметил, что хранилища заполнены на 80%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Германия поставки газа импорт газа
Материалы по теме
«Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за неуплаты
Бизнес
Кремль назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС
Политика
«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по Nord Stream до 3 сентября
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter