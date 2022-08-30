Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

В Германии с октября введут сбор со всех пользователей газа, в том числе для выплаты компенсаций компаниям-импортерам, страдающим от выросших цен. Однако компании, получающие хорошую прибыль, не будут иметь доступа к финпомощи

Роберт Хабек (Фото: Markus Schreiber / AP)

Компенсацию за цены на газ в Германии, выросшие после сокращения поставок российского топлива, будут получать компании, которые действительно в этом нуждаются, «халявщиков» же власти постараются исключить из программы, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Что нам точно не нужно, это чтобы халявщики, получающие хорошие прибыли, имели доступ к помощи», — пояснил министр.

С 1 октября в Германии введут специальный сбор для тех, кто пользуется газом. Он составит 2,4 евроцента за 1 кВт⋅ч. Средства пойдут в том числе на частичную компенсацию затрат компаний-импортеров. Компания — оператор газовой сети ФРГ Trading Hub Europe уточняла, что по решению властей импортеры газа, пострадавшие от сокращения объемов импорта, имеют право на компенсацию части дополнительных затрат при условии, что договоры были заключены до 1 мая 2022 года.

В интервью Deutschlandfunk Хабек уточнял: чтобы получить компенсацию, компания-импортер должна участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, то есть не только компенсировать недостающие объемы российского газа, но и делать это в достаточной пропорции. Кроме того, претендующая на компенсацию компания не должна выплачивать премии и дивиденды.

Министр также подчеркнул, что введение сбора за пользование газом — это не штрафные санкции для предприятий и населения, а способ более справедливо распределить бремя выросших цен на топливо.

Неделю назад Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что пока поставки газа в Германию стабильны. Власти поставили целью довести заполнение подземных хранилищ газа до 75% к 1 сентября и до 85% — к 1 октября. Однако уже 23 августа регулятор отметил, что хранилища заполнены на 80%.