Финляндия поставит на границе с Россией контейнеры для бесед с беженцами
На финский пункт пропуска на границе России с Финляндией доставили контейнеры для проведения собеседований с беженцами, сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.
Сейчас финская пограничная охрана готовится к новым методам работы на границе с Россией в связи с принятым законом о выдворении. Так, 2 тыс. сотрудников пограничной охраны проходят соответствующее обучение.
«В нашу обязанность входит организация необходимой инфраструктуры», — прокомментировал Yle заместитель главы Департамента пограничного и морского транспорта Финляндии Марко Турунен.
Он подчеркнул, что провести собеседование с просителем убежища можно провести и в удаленной от ближайших населенных пунктов местности. «Оценку можно произвести в исключительном порядке, например, в контейнере или даже патрульной машине», — рассказал Турунен.
22 июля вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев и их возможном выдворении на границе с Россией. Документ предполагает, что лицам, которые ищут убежища в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну или же их могут оттуда выдворить. При этом закон будет действовать только год и не будет применяться автоматически после вступления в силу.
Для последнего необходимо совместное решение президента и правительства Финляндии. Если закон вступит в силу, то на пограничных пунктах пропуска потребуются помещения для проведения собеседований с просителями убежища, пишет Yle.
В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Финские власти посчитали поводом резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому.
Россия отвергает обвинения в содействии нелегальным беженцам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет такое право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».
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